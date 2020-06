Vox denuncia el "caos" en Servicios Sociales e insiste a Bellido para que reestructure su equipo

El grupo municipal de Vox ha denunciado la "falta de gestión y liderazgo" en la delegación de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba tras conocer las quejas de algunas entidades sociales y de cordobeses que denuncian la situación de un área a la que acuden "por emergencia social".

"Nos preocupa el caos de la Delegación de Servicios Sociales, se ha demostrado durante el confinamiento la falta de competencias de Eva Timoteo, cuando ha sido la delegada de Cooperación, Eva Contador, la que ha cogido el timón de gran parte del trabajo de la delegada", ha explicado la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli.

Vox ha vuelto a pedir al alcalde, José María Bellido, la reestructuración del gobierno municipal. "Si el alcalde ha perdido la confianza en esta delegada debe reestructurar el gobierno y cambiar la competencia en las delegaciones, porque esta situación no ayuda a que el trabajo salga", ha explicado la portavoz.

Badanelli ha mostrado "la preocupación" que le causa a este grupo municipal la falta de previsión. "Estamos muy preocupados porque además del caos nadie está preparado para lo que dicen que viene en otoño, estamos en una situación de emergencia social. Mientras que la delegada de Servicios Sociales no está en lo que debe, más preocupada por la Delegación de Igualdad y campañas de marketing para conmemorar el día del Orgullo Lgtbi, con la que está cayendo".

Por último, la portavoz de municipal de Vox ha informado sobre la falta de información a la oposición. "No sabemos cuándo se abren los centros cívicos, no sabemos a quién se ha atendido, no sabemos absolutamente nada. Además, queremos incidir en que esta situación no es achacable a los funcionarios, porque lo que aquí se necesita es un buen capitán de este barco", ha sentenciado Badanelli.