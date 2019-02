La Policía Nacional registra un repunte de víctimas de violencia de género con riesgo alto

El año ha empezado mal en la situación de violencia de género en Córdoba. Así, entre noviembre de 2018 y mediados de enero de este año se ha registrado un repunte de las mujeres maltratadas que cuenta con un riesgo “alto” según los indicadores de la Policía Nacional.

De hecho, cuando se ofrecieron los datos con motivo del Día contra la Violencia Género, el 25 de noviembre, no había ninguna mujer con esta calificación, mientras que ahora son 12 las víctimas que necesitan de vigilancia policial a este nivel, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Interior ha modificado la forma de asignar un riesgo a las mujeres, a través de un algoritmo, con el objetivo de predecir la probabilidad de homicidio de las víctimas de violencia de género. No obstante, desde la Subdelegación no se ha detallado si este repunte es debido a la nueva forma de valoración, puesto que no hay ninguna mujer con riesgo extremo, que sería el nivel superior.

No obstante, a nivel general se ha producido un descenso del total de mujeres que cuentan con protección en Córdoba, a pasar de 958 a 951. De ellas, además e las 12 con riesgo alto, 203 presentan un riesgo medio y 508 tienen asignadas una protección baja. En el nivel no apreciado también se experimenta un disminución del 9,8%, siendo el total de casos 228.

En el caso de las menores, la evolución es diferente. Se ha incrementado el total en un 10% (de 18 a 20 casos) y han disminuido los niveles de riesgo: sigue sin haber valoraciones de riesgo extremo y alto, el bajo se mantiene en 13 casos, el no apreciado pasa de tres a seis y el medio disminuye a la mitad, ya que se ha pasado de dos casos a uno.

Según el sistema Viogén, el rango de edades de las mujeres que han sufrido alguna agresión se mantiene estable en el tiempo. En este caso, ese rango más frecuente es el de víctimas de entre 31 y 45 años, seguido por el 18 a 30 años. Las menores de edad, en este caso, conforman el grupo menos numeroso.

Otro de los servicios a los que pueden acudir las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género es el 016. Este número de teléfono, gratuito y que no deja rastro ni en el terminal ni en la factura, ha recibido a lo largo de 2018 un total de 71 llamadas procedentes de la provincia de Córdoba.

Crece también el número de menores que está incluida en niveles de riesgo

Además, 222 mujeres hacen uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección (Atenpro) durante al año pasado.

En cuanto a las beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para mujeres víctimas de violencia machista, se han aprobado en torno a 300 en este ejercicio.

En cuanto a las denuncias, los últimos datos desvelan que los juzgados recibieron a lo largo de 2017 hasta 1.803 denuncias por maltrato, lo que representa un incremento del 19,3% respecto a las cifras de 2016, cuando fueron 1.511, según se recoge en la estadística del año pasado publicada por l Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Córdoba se sitúa, no obstante, a la cola de Andalucía en cuanto a denuncias presentadas por este tipo de delitos, según el mismo informe del poder judicial.