Los vecinos de La Viñuela inciden en revertir la peatonalización tras la encuesta

Un 70% de los vecinos de La Viñuela votaron el pasado jueves 11 de noviembre en contra de la peatonalización de la avenida, "tal y como está ahora mismo, que es cortada al tráfico", según ha afirmado el presidente de la Asociación de Vecinos de La Viñuela, Francisco Molina, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, adonde ha acudido a entregar los resultados.

Según los datos recogidos de la encuesta vecinal, la participación total de esta especie de referéndum alcanzó los 893 votos, una muestra que a Molina le parece "representativa" del sentir general del barrio a pesar de que entre las tres calles Platero Repiso, Batalla de los Cueros y avenida de La Viñuela suman alrededor de 4.000 vecinos, lo que supone una participación aproximada del 25%.

Mientras tanto, el 26% votó a favor de mantener la avenida cortada al tráfico, mientras que el 4% votó en blanco.

La votación ha sido "transparente y abierta", según Molina, ya que se "buzoneó" a los vecinos y estuvieron pasando coches informando de la encuesta. Ante la posibilidad de que los resultados estén condicionados por la escasa movilización de los vecinos pro-peatonalización, como pueden ser algunos comerciantes, el presidente "cree que la mayoría sí se ha movilizado".

La respuesta del alcalde no se hizo esperar tras conocer los resultados la semana pasada y aseguró que "no vamos a dar inconveniente para que la circulación de vehículos vuelva a la calle". Pese a ello, desde la asociación afirman no haber recibido ninguna propuesta por parte del ejecutivo, más allá de las declaraciones que recogieron los medios.

"La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento", ha señalado Molina frente a la sede de Capitulares, quien, acompañado de un grupo de miembros de la asociación de vecinos, ha reconocido que ahora procederán a reunirse con los diferentes grupos políticos para trasladarles sus quejas y propuestas para esta avenida.

La postura de la asociación es que "se vuelva al tráfico en principio" y aseguran no estar en contra de la peatonalización como están la calle Cruz Conde y Capitulares, pero afirman que lo que hay ahora "son dos maceteros que cortan el tráfico". Además, se ha referido a la situación actual de la avenida como un "búnker" ya que no pueden pasar los taxis y servicios públicos como ambulancias y bomberos.

Otros de los puntos "negativos" de la peatonalización, como ya ha subrayado Molina en otras ocasiones, es el número de aparcamientos que "se han perdido". La alternativa que se dio fue habilitar 40 aparcamientos en el cementerio de San Rafael a los vecinos, pero consideran que es insuficiente para los vecinos del barrio.