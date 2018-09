Los vecinos insisten en participar en el diseño de la carrera oficial

El Consejo del Movimiento Ciudadano instó ayer al Ayuntamiento a iniciar los contactos con los colectivos ciudadanos afectados por la instalación de la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral para "analizar los pros y los contras de esta nueva ubicación y poder solventar los problemas que se ocasionan". La entidad que preside Juan Andrés de Gracia consideró que "lo ideal sería sentar a todos los agentes implicados, para lo cual hubiera podido servir la comisión de usos del Casco, pero la no presencia de la Agrupación de Cofradías limita esa función".

En una nota, el colectivo indicó que tras dos años del nuevo itinerario cofrade "ya tenemos suficientes datos y experiencias para poder sentarse a dialogar desde el respeto a cada uno". Indicó también que mientras la comisión de usos del Casco va avanzando en sus trabajos y prepara sus conclusiones, "es necesario que se inicie un diálogo paralelo para evitar que la falta de tiempo sea una excusa para acometer los cambios necesarios que requiere la carrera oficial". Sin duda, incidió, "la Agrupación de Hermandades y Cofradías debe ser la primera en expresar sus aspiraciones pero sin solución de continuidad debe convocarse a los distritos Centro y Sur que aglutinan a asociaciones de todo tipo y que son los grandes afectados sobre su convivencia, movilidad, ruidos y limpieza".

En esta línea, la organización ciudadana consideró que la carrera oficial "supera claramente las incomodidades que el vecindario puede soportar de forma lógica al suponer casi dos semanas de duración, aglutinar a miles de personas en un espacio no habilitado para ello y alterar la vida diaria de otros miles de habitantes de la zona de la Axerquía, la Judería y el Campo de la Verdad, que en algunos casos se suman a las incomodidades importantes que ya sufren por otros eventos como la Feria de Mayo o las Cruces y los Patios". "Todo se agudiza si además recordamos que estamos ante una zona triplemente Patrimonio de la Humanidad: el Casco Histórico, la Mezquita y los Patios", insistió.

Por ello, el Consejo del Movimiento Ciudadano aseguró también que "apuesta por el diálogo entre todos para buscar el mejor desarrollo de la carrera oficial, en vez de la imposición, que ha sido la dinámica imperante estos dos últimos años". Para la organización, "tan legítima es la aspiración de las hermandades y cofradías a bajar a la Mezquita-Catedral, como la del vecindario del entorno de no ver alterada su convivencia más allá de lo estrictamente necesario, así como que el patrimonio de todos no sufra por la búsqueda de una rentabilidad económica, que entendemos que no es el objetivo de la carrera oficial, para lo cual hay que buscar alternativas a como se ha desarrollado estas dos últimas ediciones".