Los vecinos de la Viñuela tendrán una zona de aparcamiento junto al Cementerio de San Rafael

Una zona junto al Cementerio de San Rafael será habilitada como plazas de aparcamientos privadas disponibles únicamente para los vecinos de la Viñuela. De esta manera, el Ayuntamiento de Córdoba da respuesta a una de las denuncias más aclamadas por los residentes del barrio que, tras la peatonalización de la avenida principal, perdían varias zonas de parking.

El concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado este viernes que esta alternativa ya es una realidad y que espera que en las próximas semanas esté operativa. Torrico ha afirmado que ha llamado al presidente del Consejo de Distrito Levante para comunicárselo y que la medida ha sido "aceptada" por los vecinos.

En concreto, se instalará una barrera y un control de cámaras, y según ha explicado el concejal, "los vecinos no tendrán que hacer nada", puesto que a través del censo se incorporarán las matrículas a las cámaras para que puedan ser reconocidas al acceder al aparcamiento.

Torrico ha reconocido que las obras de peatonalización de la Viñuela se pusieron en marcha "con cierta premura". "En ese tiempo estábamos muy condicionados por el tema de la movilidad tras la pandemia y, entonces, todo lo que significara mejorar la calidad de los espacios de los viandantes era una apuesta obligada", ha insistido.

Lo cierto es que esa "premura" ha obligado al Ayuntamiento a mantener varias reuniones con los vecinos "para saber cuáles eran las necesidades y quejas no atendidas para poder corregirlas". Sin duda, el primer punto de denuncia por parte de los vecinos era la falta de aparcamiento, que ahora quedará solventado.

El concejal ha indicado que el siguiente paso será "una intervención mucho más estable y que dé un sentido a la peatonalización provisional que se hizo" por parte del área de Infraestructuras.

Por último, Torrico ha asegurado que, por ahora, no se contempla extender el modelo de la Viñuela a otras zonas de la ciudad. "Tiene que darse un amplísimo consenso por parte de los vecinos y comerciantes; si uno de los dos no está dispuesto, no tiene sentido", ha reconocido el responsable de Movilidad.