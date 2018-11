Los vecinos de El Naranjo reclaman un centro de salud y otro de mayores

"Nos hemos concentrado unas 300 personas que, para como estaba el día, lloviendo, creo que es buena cantidad". El presidente de la Asociación de Vecinos La Palomera, Diego Habas, adelantó ayer esa cifra después de la protesta organizada por este colectivo vecinal del barrio de El Naranjo para reclamar a la Junta la construcción de un centro de salud y otro de mayores. "El centro de salud lo venimos reclamando desde que se creó la asociación. En el 78, cuando dispusimos de un local, conseguimos que vinieran a atendernos un médico y una enfermera; y en los 90 pasamos a tener dos médicos, dos enfermeras y un administrativo. Además, llevamos muchos años demandando un pediatra, para lo que hemos recogido incluso firmas", apuntó Habas .

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que se defendió que se trata de unos equipamientos comprometidos ya por la Junta. Habas recordó que el único obstáculo que había para ello era la posibilidad de contar con unos terrenos, un término que el colectivo solventó el pasado año y del que informó en abril de 2017 a la propia Delegación Provincial de Salud para que procediera al inicio de las obras. En el manifiesto se recordó que hace unos días "se nos citó en la Delegación de Salud para comunicarnos que el consultorio del barrio no reúne, para dotarlo de pediatra, suficientes afiliados a la Seguridad Social por lo que no ven necesaria la construcción de un nuevo centro de salud. Vamos, la pescadilla que se muerde la cola, no hay pediatra porque no hay niños suficientes, no hay niños suficientes porque no hay pediatra, y, al no haber pediatra, las madres y padres se inscriben en los centros con pediatra y consulta en horario de tarde". Y frente a esa negativa se recordó que El Naranjo cuenta con unos 6.000 habitantes, con unos 1.000 menores de 14 años y 800 personas mayores de 65. "También nos surgió la necesidad de ocuparnos de los mayores, reivindicando con ellos lo que tanto tiempo llevaban pidiendo, un Centro de Participación Activa (centro de mayores), abierto a las personas que cada año van engrosando la lista de jubilados y que necesitan un espacio dinamizador donde relacionarse, donde divertirse y los mantenga en actividad", según el manifiesto.

La asociación mantuvo varias reuniones con la delegada de Salud, con el gerente del distrito sanitario y con el responsable de Mayores. En una de esa reuniones a comienzos de 2017, el colectivo planteó la construcción de un centro de salud y otro de mayores, "insinuando que, si tuviéramos terreno, habría alguna posibilidad". Fue entonces cuando la asociación se comprometió a intentar buscarlo y a finales de abril de ese mismo año La Palomera presentó a la Delegación de Salud la disposición de terrenos para que pudieran efectuar las obras.