Los vecinos de las Moreras denuncian varias ocupaciones de locales en la zona

Varias asociaciones de vecinos de las Moreras, auspiciados por la plataforma Haz tu Futuro, se manifestaron ayer frente a las puertas del Ayuntamiento para denunciar "una oleada" de ocupaciones en locales del barrio. Según explicó el portavoz de la plataforma, Manuel Ortega, fue durante la última semana de agosto cuando se produjo esta "oleada" de ocupaciones, centrada en locales de las distintas viviendas, pero no en el interior de pisos. En este caso, Ortega habló de un gran local de la Diputación que está ocupado, otro de la Asociación Luz Propia, al que supuestamente accedieron "derribando una pared" y alguno más perteneciente a la administración pública, como uno de la Agencia de Vivienda de la Junta AVRA.

En este sentido, el portavoz de Haz tu Futuro aseguró que estos locales son "oteados" por "mafias" que luego alquilan los espacios a terceros, que pueden ser familias, más de una para un mismo local. Dicha problemática, según Ortega, no sólo se centra en las Moreras, sino que también se ha extendido a otros puntos de la ciudad, como el barrio de San Lorenzo. Sin embargo, para Haz tu Futuro el caso de las Moreras es distinto porque en los locales no habitan familias, sino que en muchas ocasiones se dedican al "cultivo de droga", lo que para Ortega demuestra "que no están en situación de emergencia habitacional".

El portavoz de Haz tu Futuro explicó que se ha dado la voz de alarma a la Diputación y al Ayuntamiento e incluso a la Policía. Sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado, Ortega explicó que "han evitado entrar porque había un colchón dentro de ese local", lo que puede suponer que ahí resida alguna familia.

Ortega criticó, en este caso, la actitud de la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, también presidenta de la Junta Municipal de Distrito, a la que acusó de no ejercer su función y a la que exigió su dimisión.

Para el portavoz de Haz tu Futuro, lo necesario sería una reunión de todas las administraciones para desarrollar planes que utilicen los fondos para barrios desfavorecidos y así ejecutar, realmente, acciones que vayan encaminadas a mejorar la situación de estas zonas. De no ser así, advirtió Ortega, "se va a conseguir que tengamos un barrio en proceso de deterioro social que alcance el nivel de Las Palmeras".

Varios vecinos de los que se concentraron frente al Consistorio denunciaron además las "molestias" que causan estas ocupaciones ya que, aseguraron, hacen ruido, encienden "candelas" e incluso pinchan el agua para llenar piscinas portátiles.