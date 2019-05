Los vecinos de la Medina denuncian pérdidas de más de 600.000 euros por cortes de luz

Los vecinos de La Medina -en el Casco Histórico- han denunciado que llevan acumuladas pérdidas que superan los 600.000 euros por cortes de luz. Responsables de la asociación de vecinos han destacado que esos cortes los sufren desde el 15 de mayo de 2015 y han pedido ayuda al Ayuntamiento presentándole ese problema que sufren a representantes de los distintos grupos municipales del nuevo Consistorio. La asociación de vecinos ha llegado a crear la que han dado en llamar "la vocalía de Endesa" al frente de la cual está Laura Roda.

"Llevamos ya años litigando con Endesa, que no reconoce su culpa, dice que la culpa de los siniestros es de los usuarios, y lo ha comunicado a través de cartas tipo; no vamos a entrar en pleitos de peces gordos que nos intentan tapar la boca con medidas económicas parciales y por debajo de las pérdidas", ha insistido Roda. "Tenemos lista de incidencias; tenemos hasta 4.500 folios con incidencias, hay quien ha llegado a perder hasta tres vitrocerámicas en un mes. Pedimos que se arreglen las líneas, porque si no ya avisamos que el próximo 11 de agosto vamos a tener un nuevo corte de suministro con nuevas pérdidas", ha indicado.

Los vecinos han puntualizado que Endesa ha llegado incluso a presentar un listado en el que aseguran que desde su departamento técnico han comprobado que en las fechas en las que se han denunciando los cortes de suministro no ha habido problemas en la red eléctrica, "lo que le crea una indefensión a los usuarios, porque la mayoría de los afectados no ve resueltas económicamente sus pérdidas", comenta quien ha peritado las incidencias, Pedro Luis Doblado. "Luego dicen que los cortes no causan daños y daños siempre hay", ha añadido.

Doblado ha adelantado que van a exigir a la Junta de Andalucía que, a través de la Guía de Reclamaciones sobre el Suministro Eléctrico, solicite al suministrador todas las incidencias desde 2015 "y luego que la suministradora nos presente todas las reparaciones que ha hecho en la línea". "Existe la evidencia de que tenemos recogidas más de 40 incidencias con daños que van de los 40.000, a los 50.000, los 90.000... y queremos que nos respalde la Junta y el Ayuntamiento", ha apuntado.

El perito ha puntualizado que "queremos que el Ayuntamiento nos confirme que las reparaciones en las lineas que Endesa ha realizado se han hecho sin permiso de obras, ya que por ejemplo no han pedido ni una sola autorización a los vecinos para tocar las fachadas". Mientras que Roda ha insistido en que el Ayuntamiento "es conocedor del tema desde hace años y ni ha actuado ni ha hecho defensa de los muchos indefensos". "Hay vecinos que no tienen posibilidades económicas para sustituir tres vitrocerámicas en un mes", ha insistido la vocal de Endesa de La Medina. Roda y Doblado han defendido que las instalaciones y lineas de Endesa en el Casco Histórico están obsoletas "y ese es el motivo de los problemas".

Fuentes de Endesa han insistido a el Día en que las protestas de los vecinos llegan tras una avería que se produjo el pasado 23 de mayo por el fallo de un interruptor en la cabecera de una linea de media tensión, "y que ya ha sido sustituido". Las mismas fuentes han defendido que esa ha sido la única avería responsabilidad de Endesa que se ha producido entre los años 2018 y 2019 y ha recordado "a los clientes que tienen a su disposición los canales para solucionarles las dudas que están teniendo". Desde Endesa han querido también detallar que se han invertido 5.000 euros en la zona en las mejoras de los transformadores de la Catedral y de Abades y en el refuerzo del cableado y que se van invertir asimismo otros 18.000 euros más en la instalación de un telemando de respuesta inmediata que permite realizar maniobras de operación a distancia en las instalaciones y lineas.