Una vecina de Córdoba lanza un crowdfunding para ayudar a una niña que padece cáncer de médula ósea

“Somos amigos de Vera y Maksim y nos vemos en la obligación moral de ayudarles. En solo una semana les ha cambiado la vida y el tiempo corre en contra de Teiya, de 5 años”. Es el relato de la cordobesa Rosario María del Marco Marín en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe con el fin de ayudar a la hija de sus amigos que padece cáncer de médula ósea.

Después de unas semanas sin saber de ellos, el día 20 de abril les dieron la terrible noticia de que Teiya había enfermado durante su estancia en Estambul. “Rápidamente llamamos para contrastar que no era un engaño de suplantación de identidad y Vera nos confirmó la mala noticia: cáncer de médula ósea”, detalla la autora de la campaña.

Tras haber perdido tantos días pensando que era una enfermedad común, tuvieron que comenzar con la quimioterapia y el tratamiento. Han podido costear los 10.000 dólares necesarios para el diagnóstico, pues el seguro médico de viaje no cuenta con ese tipo de cobertura. Al no ser residente, no les cubre la seguridad social, por lo que deben continuar con 26.000 más. El tratamiento completo puede costar 90.000 o más, todo dependerá de la evolución de la niña.

“Pedimos ayuda económica y ayuda e ideas para la difusión de la campaña, el tiempo corre en contra de Teiya y no podemos fallarle”, sentencia.