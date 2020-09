Urbanismo recibe casi cinco millones de euros para realizar sus inversiones presupuestadas

El teniente de alcalde de Presidencia en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado de los asuntos tratados en la Junta de Gobierna Local, donde destaca la transferencia que se hace desde la Delegación de Hacienda a la Gerencia Municipal de Urbanismo, de casi cinco millones de euros, para que el organismo autónomo ejecute las inversiones que tenía presupuestadas para este año.

También se han liberado más de 225.000 euros (una de las partidas más importantes) para la restauración del convento de Regina, cuyo proyecto pretende convertir a este espacio en un centro cultural. Además, se ha autorizado a la Gerencia al uso de más de medio millón de euros recogidos en la estrategia Edusi, que permitirá llevar a cabo la implementación electrónica para el trámite de licencias en la Gerencia (50.000 euros), el inicio de las obras en el parque del Patriarca (unos 174.000 euros), las del parque de Levante (340.000 euros) o la habilitación de un equipamiento en la plaza de San Agustín (1.600 euros).

Torrico también ha informado de la aprobación de una concesión a Adevida para un programa de alimentación infantil para 65 niños dotada con 22.000 euros y de un convenio con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara para sus actividades, con 75.500 euros.

Además, se ha recibido la justificación del gasto por parte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en cuanto al convenio con el Ayuntamiento de 2019, para el abono de la subvención, que roza los 230.000 euros.

Espectáculo del Alcázar

Por otro lado, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, ha informado sobre la situación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos. Ha asegurado que la intención es que en 15 días o un mes salga de Intervención, y ha apuntado que es mejor "hacer las cosas de forma pausada y profesional que no corriendo" porque "te encuentras con facturas sin pagar de 2017 o 2018 y no puede ser que la administración no pague en tiempo y forma".

Cambios en distintas áreas

Mientras, Torrico también ha detallado los cambios de personal que se han dado en las distintas áreas del Ayuntamiento. Por un lado, ha informado del cese por renuncia del hasta ahora gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Juan Rafael Martínez, cuyas competencias asumirá el director general de Cultura, Juan Carlos Línea.

También ha cesado la actual coordinadora de mayores, Blanca Córdoba, y el puesto será ocupado por Juan Rafael Martínez.

Dada la incorporación de la nueva concejala del PP Cintia Bustos se van a realizar ajustes de personal en el personal de Alcaldía y en el grupo popular, al que se incorporará, precisamente, Blanca Córdoba.