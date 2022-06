La Universidad de Córdoba recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Sevilla con motivo de su cincuentenario

El paraninfo de la Universidad de Sevilla ha acogido este lunes el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Sevilla a la Universidad de Córdoba con motivo del 50 aniversario de la institución cordobesa. En 2013, la Hispalense también distinguió a la UCO con La Fama, emblema de la US, con motivo del 40 aniversario de su creación.

El reconocimiento recibido por el rector, José Carlos Gómez Villamandos, y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla el 27 de octubre pasado, se concede a la UCO “tras medio siglo de vida”, un tiempo en que “se ha convertido en una de las instituciones científicas y docentes referentes en el país y en un elemento esencial para la dinamización y el desarrollo territorial de la ciudad y la provincia de Córdoba”.

El origen de la relación entre ambas instituciones es anterior a la propia creación de la UCO. La Universidad de Sevilla tuteló los estudios que se impartían en la Universidad de Córdoba hasta su creación, el 30 de septiembre de 1972. Concretamente, la US tuteló sus instalaciones de formación media y superior: Facultad de Veterinaria, Escuelas Normales de Maestros y Maestras, las más antiguas, y las Escuelas de Peritos, Minas y Superior de Ingenieros Agrónomos, ya en el siglo XX; así como los colegios universitarios de Ciencias, Filosofía y Letras y Derecho, sobre los que se fundamentó su nacimiento.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, en su discurso de agradecimiento, ha indicado que recoge el galardón en nombre de toda la comunidad universitaria actual y “de todas las personas que a lo largo de 50 años han construido la historia de la Universidad de Córdoba, pues, como reza nuestro lema del 50 aniversario, somos un patrimonio colectivo, una razón de ser pública cuya función y resultados debe permear a todo el entorno, buscando algo tan sencillo de resumir y tan complejo de trabajar cotidianamente como un futuro mejor y de bienestar para la sociedad a la que nos debemos”. El rector ha recordado los orígenes de la UCO en el seno de la Universidad de Sevilla, a la que ha calificado "nuestra universidad madre, nuestra madre nutricia, y origen de un buen número de profesores y profesoras que han desarrollado posteriormente su carrera académica en nuestro claustro universitario”.

Gómez Villamandos ha reseñado que ambas universidades forman parte de un sistema universitario, el andaluz, en el que, “más allá de las lógicas diferencias y realidades, compartimos un objetivo común de fortalecimiento de las capacidades de nuestra comunidad autónoma, negociamos conjuntamente muchos aspectos de nuestras condiciones y contexto, así como constituimos una realidad mucho más fuerte y rica en relación con el resto del sistema a nivel estatal”, incidiendo en la idea de que "no existe una sola sociedad desarrollada en el mundo que lo sea al margen o en contra de su sistema universitario”.

A este respecto, el rector de la UCO ha recordado que ambas ciudades no serían lo mismo hoy sin sus universidades y lo que aportan a su entorno, "de la misma forma que nuestras universidades no tendrían la pujanza actual sin el apoyo y lealtad institucional de nuestras respectivas ciudades y provincias”. Asimismo, ha subrayado las habituales relaciones académicas e investigadoras entre ambas instituciones, compartiendo proyectos y colaboraciones no ya solo a nivel institucional, sino en el día a día de muchos de los grupos investigadores y docentes.

El acto ha contado con una nutrida representación de la Universidad de Córdoba entre la que se encontraban el candidato a rector electo, Manuel Torralbo; el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano; los ex rectores Alberto Losada Villasante y José Peña Martínez, integrantes del equipo de gobierno, decanos de centros y representantes estudiantiles.