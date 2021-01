UGT advierte de un "conflicto laboral de género" contra las médicas de Urgencias en el Reina Sofía

"Ser mujer y ejercer la medicina en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se está volviendo insostenible". Así de contundente se ha mostrado el sindicato UGT sobre las condiciones laborales de las médicas de familia en las Urgencias del Reina Sofía, sobre las cuales, ha asegurado, existe un "conflicto laboral de género abierto".

El sindicato se ha referido a aquellas facultativas que cuentan con una reducción de jornada para atender las tareas familiares. Dicha reducción de un tercio de la jornada laboral ordinaria, ha explicado UGT, supone una disminución "considerable" de su sueldo anual, bajada que también se aplica a los complementos y a las retribuciones ordinarias.

En cualquier caso, desde UGT han señalado directamente al jefe del servicio de Urgencias del Hospital, a quien han acusado de "llevar años mal gestionando" la unidad, la cual, han añadido, es la "mejor dotada de médicos de toda Andalucía".

Según la organización sindical, a pesar de esa buena dotación de personal, el jefe de esta unidad aplica "una gestión caprichosa" lo que genera "el caos, la desigualdad y la discriminación". UGT ha asegurado que ha constatado "la incapacidad" a la hora de gestionar "en igualdad" y que desde esta jefatura "se lleva tiempo discriminando y minando la moral y los derechos de estas trabajadoras, por el simple hecho de ser mujeres, madres y por hacer uso de sus derechos".

El cómputo de la jornada

El sindicato ha explicado que, a estas trabajadoras, los salientes de guardia no se les computan como jornada de siete horas, sino que se les aplica la reducción del tercio también en los mismos. Es decir, se computan los salientes de guardia a solo 4,66 horas de jornada laboral. UGT ha aseverado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que no avala esta manera de proceder.

Por lo tanto, el sindicato ha vuelto a señalar al jefe de Urgencias asegurando que incumple dicha jurisprudencia "como castigo por ejercer el derecho al cuidado de hijos de estas madres trabajadoras, a pesar de ser conocedor de la citada sentencia".

Esta fórmula de cálculo de las horas, la cual ha sido calificada por UGT como "tendenciosa e injusta", también se aplica a otros permisos, como los asuntos particulares, los permisos por ingreso de familiar, por fallecimiento, por traslado de domicilio o por consulta médica, ente otros.

De esta forma, ha continuado la organización, "estas jornadas que para un trabajador no reducido computarían como siete horas trabajadas, para las personas reducidas cuentan solo 4,66 horas".

"Abuso de poder"

Pero UGT no se ha quedado ahí. El sindicato también ha manifestado que existen "indicios claros" de un "presunto abuso de poder" desde la gestión "a través del miedo o las presuntas amenazas de no renovar contratos eventuales, de no conceder comisiones de servicio tras las últimas oposiciones o de no aprobar los permisos y licencias". Estas cuestiones, ha asegurado, "se utilizan de forma tendenciosa para modelar la voluntad de algunos trabajadores".

La organización sindical ha finalizado señalando otro hecho, en este caso relacionado con las guardias. UGT ha apuntado que desde la jefatura de Urgencias se "obliga" a "prescindir de varios días que inicialmente ya habían sido concedidos" en las navidades, "a expensas de la Dirección de Personal y de la Dirección-Gerencia".

"Si una jornada de guardia no se reduce, no hay reducción de la penosidad y, por lo tanto, no hay justificación para reducir las horas remuneradas de la jornada de descanso por haber realizado esa guardia", ha explicado el sindicato que entiende que "esta situación vulnera su derecho de igualdad al asignársele unos periodos de descanso retribuido al salir de guardia distintos al de sus compañeros médicos que no disfrutan de una reducción de jornada".

UGT ha concluido afirmando que esta circunstancia ha sido comunicada "reiteradamente" a la Gerencia del Hospital, "de forma verbal, escrita y a través de UGT y de las propias profesionales". Sin embargo, ha aseverado, "a día de hoy, no se ha mostrado predisposición alguna de solucionarlo, es más, las facultativas han sido presuntamente presionadas por sus jefes a renunciar a su derecho".

El sindicato ha advertido que se están estudiando todas estas circunstancias y que emprenderá "las acciones legales necesarias".