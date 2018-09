El turismo natural reivindica su potencial y una marca para crecer

"Córdoba está preparada para el desarrollo de productos turísticos en sus espacios naturales; en turismo natural hay que buscar el equilibrio entre lo público y lo privado; el turismo natural tiene un déficit en el uso de nuevas tecnologías; el sector cinegético es importante dentro del turismo natural, pero sin que dé la espalda al mundo rural; hay que darle una solución al problema de los caminos públicos; hay que buscar una gestión de calidad en el sector del turismo natural; y hay que buscar el lado positivo sobre el posicionamiento de los parques naturales". El director de el Día, Juan Ruz, resumió así las conclusiones de la mesa de redacción organizada por este periódico en el Hotel Hospes Palacio del Bailío bajo el título Modelos de gestión del patrimonio natural con motivo del Día Mundial del Turismo. En el debate participaron el director del Balneario Aguas de Villaharta, Máximo Doval; José García Cabello, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta; el empresario del sector cinegético Fermín Gallardo; el presidente de la plataforma ciudadana A Desalambrar, Manuel Trujillo; el gerente del Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray; el gerente del Instituto Municipal de Gestión Ambiental (Imgema), Francisco José Foche; y el gerente de Aventurocio Espiel, José Manuel Gómez.

Los participantes en la mesa defendieron con distintos argumentos el por qué Córdoba está preparada para el desarrollo de productos turísticos en sus espacios naturales. Máximo Doval, por ejemplo, insistió en que "estamos preparados de sobra, en los distintos planes estratégicos que se han preparado por los distintos gobiernos locales se ha ido dando luz sobre ello. Estamos preparados, otra cosa distinta es que haya que ordenar e ir segmentado el producto para poder venderlo mejor". "Se están dando los pasos, pero nos queda recorrido. Nos falta articulación del tejido empresarial, mejores estrategias comarcales y menos localistas", refirió José García Cabello. Mientras, Manuel Trujillo puntualizó que para que haya turismo natural se necesitan "infraestructuras, promoción y marca". Los ponentes pusieron sobre la mesa las diferencias que hay en lo que a turismo rural y natural se refiere entre la zona Sur -destacando la Subbética- y la zona Norte de Córdoba -personalizada en Los Pedroches y el Alto Guadiato-, sobre todo en el conocimiento que el potencial turista tiene de cada zona -mucho en el caso de la Subbética y poco en el caso, por ejemplo, del Guadiato- y destacando la necesidad de dar las menos conocidas a conocer, algo a lo que ayudaría la creación de una marca que impulsara a ese tipo de turismo. No obstante, entre los ponentes de la mesa surgieron divergencias en cuanto a cómo debería de ser esa marca territorial. "Nuestra principal marca es Córdoba y Córdoba no la asociamos a espacios naturales; hay que promocionar Córdoba también como zona natural", dijo Jesús Orcaray. "Debería ser mejor una marca única más que comarcal en la que cada uno arrima el ascua a su sardina", apuntó José Manuel Gómez. "El turismo que va a la Subbética sabe lo que busca porque tiene una marca consolidada y todo lo que ello conlleva, algo que no ocurre, por ejemplo, con el que va a Espiel", sentenció Manuel Trujillo, quien abogó por el potencial que supondría la marca Sierra Morena Cordobesa. "También se debe poner en valor a la capital como espacio de turismo natural, promocionar más el río, los monumentos naturales y el propio Jardín Botánico, que descubren por casualidad muchos extranjeros procedentes de Francia, Inglaterra y Alemania", relató Francisco José Foche.

Respecto a las nuevas tecnologías en el mundo del turismo natural, insistieron en las dificultades que el viajero tiene a la hora de encontrar destinos en internet. "Algo se está avanzando en lo de las reservas online para los parques naturales, pero es cierto que estamos muy lejos de donde deberíamos estar", apuntó José García Cabello, quien defendió que "estamos hartos de escuchar que el turismo rural es la salvación de las zonas rurales y no es así. Creo que el desarrollo de otras actividades se complementan perfectamente con el turismo". Además, defendió que en la gestión del patrimonio natural "no sólo participa la Administración; las culpas están a veces más repartidas de lo que creemos, todos tienen que mejorar buscando la calidad en esa gestión, lo público y lo privado, y debe haber un equilibrio en los usos en los espacios naturales". "Cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero lo privado necesita más de lo público que al contrario", anotó Máximo Doval. "Tiene que haber más equilibrio y, además, no te puedes tirar cuatro años para que desde la Administración te den un permiso o licencia. Los trámites burocráticos cansan un poco", dijo José Manuel Gómez.

Preguntados por la importancia del sector cinegético en su vinculación al turismo natural o rural, Fermín Gallardo defendió que se necesita más promoción, "que vendan nuestro turismo nacional e internacionalmente para atraer a la gente. No se está promocionando en condiciones el turismo rural".

"La caza funciona de espaldas a los municipios con cierto carácter endogámico. No existe esa relación que pudiera dar muchísimo más de sí y eso que al parque de Hornachuelos, por ejemplo, vienen a cazar los capitales más grandes de Europa. O la gente que vive allí se le facilitan las cosas para que puedan continuar allí o esto no funciona", insistió Jesús Orcaray. "La caza también forma parte de la evolución de la mentalidad de los propietarios de fincas que tienen que ir hacia una diversidad de aprovechamientos de la misma y perder el miedo a determinados usos. Se está haciendo", relató José García Cabello. Mientras que Fermín Gallardo insistió en que "llevo fincas en Villaviciosa, Espiel y Villanueva del Rey, nos llevamos con los pueblos fantásticamente bien y todo lo que podamos aportar a cada uno lo aportamos".