La falta de turismo internacional lastra las expectativas de los hoteles de Córdoba para 2022

El sector hotelero de Córdoba ve el futuro más inmediato con bastante pesimismo después de otro año, el 2021, en el que el covid lo ha condenado a una cifras pobres, año que se ha cerrado con una campaña de Navidad que ha estado muy por debajo de sus expectativas, tal y como ha destacado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano.

"Las previsiones para el 2022 no son muy halagüeñas. El turismo internacional no se ha recuperado a partir de la última crisis sanitaria; se está dificultando mucho el tránsito del turismo internacional, que supone el 48% de nuestra ocupación en años prepandémicos, lo que quiere decir que en 2022 vamos a estar igual que en 2021, esperando las reservas de última hora, con mucha anulación de reservas y a la vez con muchas reservas con menos de 24 ó 48 horas de antelación. Así es imposible trabajar en en base a una previsión", ha sentenciado Serrano.

Y es que la variante ómicron ha venido a enturbiar las esperanzas del sector "de una forma muy violenta". El presidente de Aehcor ha destacado que durante las últimas fechas y por la incidencia de la sexta ola del covid la campaña de Navidad "se ha venido abajo. Ha habido una anulación masiva de reservas de habitaciones y no ha habido una reserva de última hora tampoco. Lo que viene siendo en una situación normal prepandémica un 75 u 80% de ocupación en una campaña navideña, se ha quedado en torno al 40% y con una bajada de un precio medio muy grande, en torno al 30%. Esto es oferta y demanda, si hay mucha disponibilidad los precios bajan, si hay poca, los precios suben", ha apuntado.

Para Serrano, lo que le ha ocurrido al sector en Navidad puede ser el prólogo de lo que viene en 2022. "Al no haber en la actualidad una reserva de grupos ni de turismo internacional, está claro lo que nos viene", ha sentenciado. Eso que le viene al sector es, según ha explicado, un 2022 con muchas reservas de última hora, con muy poca anticipación, por lo tanto hacer una previsión de lo que va a pasar es muy complicado. Será un año en el que el turismo internacional, el turismo de grupo, "el que nos supone un colchón económico en nuestras empresas, no va a venir tampoco". La situación les hace tener que vivir prácticamente al día, según ha destacado. "Podremos ir viendo cómo va el año casi semana a semana, viendo un poco como va la ocupación, pero es muy difícil hacer una previsión, porque no la hay, no existe", ha insistido.

Serrano ha incidido en que aún es pronto para hacer un balance exhaustivo de lo que ha supuesto para el sector ese "2021 malo". No obstante, lo que tiene claro es que la mejor parte del año para los hoteleros de Córdoba fue sobre todo el otoño, "los meses de septiembre y de octubre, que fueron los meses en los que quizás hubo menos incidencia del covid". No obstante, las cifras que esos meses arrojaron, como también ha destacado, están muy lejos de las que arrojaron los septiembres y octubres prepandémicos. "En general, el año pasado fue un año muy complicado, sobre todo por la situación de reservas muy de última hora y de poco previsión tanto en anticipación de reservas como a la hora de organizar nuestros negocios para una posible ola de clientes", ha insistido.

Serrano ha defendido que, con el actual contexto sanitario, el sector ve muy lejos en el horizonte llegar a cifras precovid. "Lo vemos muy lejos porque dependemos de la recuperación del mercado internacional, de la recuperación de que se pueda viajar con tranquilidad y que pueda haber congresos con un número importante de personas, grupos que vengan en autocares completos y eso este año por supuesto que no va a ocurrir", ha puntualizado. "La contratación de touroperación y de viajes internacionales se suele hacer con diez o doce meses de anticipación y no ha existido. En otro contexto ya estaríamos preparando la campaña de 2023", ha sentenciado.