El turismo de congresos en Córdoba pierde más de 6 millones de euros en 2021

El turismo de congresos es uno de los sectores que va a recuperarse más tarde y más lento en la provincia de Córdoba. El también denominado turismo mice ha dejado cifras preocupantes en el año 2021: hasta un 60% menos de viajes especializados y pérdidas económicas que rondan los 6 millones de euros. Estas son parte de las conclusiones que se pueden extraer del estudio sobre el segmento de turismo de congresos en la provincia elaborado por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO, en colaboración con CECO, la Fundación Cajasur y la Asociación de Organizadores de Congresos, y que ha sido presentado este martes.

Se trata del primer estudio especializado en esta área que se hace en la provincia y que el sector considera de gran importancia pues el objetivo es el de situar a Córdoba entre las ciudades con mayor atractivo para la organización de grandes eventos y congresos. Sin embargo, ese objetivo pasa por la consecución de equipamientos como el Palacio de Congresos de la calle Torrijos (que está a un 80% con la previsión de acabar en noviembre) y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, que inaugurará su primer evento en octubre.

Estos avances llegan tras años de retrasos en las obras y, a pesar de que parece que la ciudad ya los podrá tener en carga, el presidente del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rivera, apunta que "nos encontramos en una situación de crisis", que viene fundamentalmente por los efectos de la pandemia y ahora la inflación y la guerra, pero, además, asegura que han encontrado "problemas estructurales", que tienen que ver con la situación de los equipamientos de la ciudad y la provincia.

En este sentido, es el turismo mice el que se va a recuperar "más tarde y lento", pues en 2021 y en relación con el año 2019 la provincia ha perdido en torno al 60% de viajes especializados en congresos y se registra una caída del gasto total de más de 6 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los sectores con más perdidas.

En torno a un 10% y un 12% de los ingresos totales en turismo que recibe la ciudad de Córdoba provienen de los congresos, informa también Rivera, y más de un 80% de los viajes se concreta en la capital, algunos de ellos también en Lucena, Priego o Cabra, municipios que cuentan con algunos equipamientos para este tipo de eventos.

Congresos online

Con la pandemia, los eventos y congresos online llegaron para quedarse y todavía, pese al control del covid, tienen atractivo. Según el estudio presentado este martes, los formatos híbrido y online "hacen que el número de viajes haya descendido de manera importante". El reto, asegura Manuel Rivera, es que Córdoba recupere esa presencialidad pues el turismo mice "es uno de los subsegmentos que más aporta a nivel de gasto medio diario, gasto total y estancia media en hoteles".

Para alcanzar el objetivo y poder competir con ciudades como Málaga, Sevilla o Granada, Córdoba tiene tareas pendientes, además de concluir las obras de esos dos espacios importantes para el sector: recuperar el Convention Bureau y dar mayor visibilidad a la oferta cultural y turística complementaria de la ciudad con una agenda integrada y única impulsada desde el Ayuntamiento para que llegue al público objetivo.

El presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, Francisco Gordejo, ha intervenido también durante la presentación y ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un estudio especializado en el sector como hoja de ruta para la recuperación.

Sin embargo, Gordejo, que se ha estrenado este mes al frente de la asociación, ha hecho especial énfasis en la necesidad de contar con una colaboración público privada efectiva porque "ahora necesitamos estabilidad". Con todo ello, se ha referido a la posible disolución del Imtur, que "no son las mejores noticias para nuestro sector" y al centro del Parque Joyero, que considera "no se puede poner en marcha sin un plan de comercialización y parece que eso no ha sido así".

Entre los retos, ha destacado, está también el de "hacer eventos sostenibles, más inclusivos, con avance en las tecnologías, tenemos que seguir mejorando en una propuesta de valor para eventos presenciales y de gran formato".

El vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, Enrique Quesada Morada; el presidente de CECO, Antonio Díaz; el director de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo, han puesto sobre la mesa la importancia de poder investigar, dar con la raíz de ciertos problemas y aportar soluciones a ellos en la ciudad.