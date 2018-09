La tormenta deja más de 11 litros y volverá hoy a ser protagonista

La lluvia fue la gran protagonista del día de ayer en prácticamente toda la provincia. Según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la estación del aeropuerto, en la capital cayeron más de seis litros, que además vinieron en forma de tormentas y con aviso amarillo incluido. La jornada, fiesta local, estuvo pasada por agua, como se prevé también que lo esté la del día del hoy. La Rambla fue el punto con mayor pluviometría de la provincia: 11,8 litros.

Para hoy, eso sí, desaparecen los avisos decretados por Meteorología toda vez que ayer se mantuvieron dos. Por un lado, la Aemet había decretado aviso amarillo en la Campiña y en la Subbética tanto por tormentas como por lluvias y desde las 10:00 hasta las 21:00, es decir, casi todo el día. Por esto mismo, se dejaron ver los primeros paraguas del curso en la capital, donde la lluvia dio poca tregua desde por la mañana con trombas puntuales y con una fina lluvia que se mantuvo a lo largo de la jornada.

Las temperaturas también fueron bastante suaves para la época del año, ya que no hay que olvidar que el verano aún no se ha acabado y que todavía el termómetros puede dar alguna que otra sorpresa. Según el registro de la Aemet, la máxima no llegó ni a los 23 grados, se quedó en 22,9, en este caso a las 16:00. Las mínimas además estuvieron bastante bajas, llegado a los 19,4 grados a las 07:00.

Las tormentas en este caso no causaron daños graves, aparte de pequeños desprendimientos que provocaron algunas salidas de los bomberos.

Para el día de hoy la situación también será muy parecida aunque, como ya se ha dicho, desaparecen los avisos. En este caso, la Aemet informa de que las tormentas y las lluvias serán las grandes protagonistas de esta jornada dominical, en la que no se espera que cese el agua durante todo el día. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 80% hasta las 18:00, cuando el porcentaje baja hasta un 75%. Las temperaturas serán algo más altas que las de ayer, con máximas que podrían llegar a los 29 grados en las horas centrales del día y mínimas que se quedarán en los 18.

Las lluvias parece que se quedarán durante toda la semana, pero no de manera uniforme. De esta forma, para el día de mañana no se espera agua durante la primera parte del día, ya que la previsión de la Aemet es de 5% de probabilidad, que irá creciendo a medida que avance la jornada para situarse en un 45% ya por la tarde. El martes será el día más seco ya que Meteorología no da lluvia para ninguna hora, aunque las nubes sí estarán presentes. A medida que la semana avance el agua volverá a la capital. El miércoles, según la Aemet, las probabilidades de que llueva serán de un 80% y el jueves bajarán hasta el 60%.