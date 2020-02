Un total de seis títulos de la UCO son reconocidos con sellos internacionales de calidad

Un total de seis títulos de grado y máster de la Universidad de Córdoba son reconocidos con sellos internacionales de calidad. La UCO ha recibido los informes favorables de los títulos presentados a la convocatoria anual de sellos internacionales de calidad para los que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) está autorizada a evaluar y que son los sellos denominados EUR-ACE, EURO-INF y Eurobachelor.

Los títulos que podrán incluir en su información la consecución de esta distinción son los grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Forestal, Ingeniería Mecánica y el máster de Ingeniería Agronómica (EUR-ACE); el grado de Química (Eurobachelor) y el grado en Ingeniería Informática (EURO-INF). Con esto, no queda ningún grado de la UCO con posibilidad de pedir estas distinciones en la vía independiente a la evaluación de la acreditación del título específica.

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior incluía, entre otros objetivos, la armonización de los estudios de grado y máster de manera que se estableciera un marco común que facilitara el reconocimiento de créditos y como consecuencia, la movilidad de los estudiantes.

Los sellos internacionales de calidad surgen en este contexto como herramientas de evaluación externas que permitan garantizar a través de estándares internacionales reconocidos que el título cumple con criterios de calidad fijados fuera del Estado español y reconocidos por empleadores europeos.

Desde el punto de vista de los estudiantes, la obtención de este sello internacional de calidad por un título supone un incentivo ya que se está reconociendo su calidad. Para los empleadores, es garantía de que los egresados alcanzan las competencias establecidas a nivel internacional.

Dado el prestigio de estos reconocimientos y las ventajas que suponen para los egresados de la Universidad de Córdoba, se ha previsto para este curso la solicitud del sello EUR-ACE del Máster de Ingeniería de Montes y fuera del marco de Aneca están en evaluación los grados de Veterinaria por la Eaeve (The European Association of Establishments for Veterinary Education) y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Iseki Food Association.