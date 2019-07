Los descuentos buscan clientes en pleno estío

No es que las rebajas atraigan a los clientes es que ahora son ellos los que nos buscan. Y es que, en este continuo periodo de precios –digamos– asequibles en el mundo de la moda y en la que los descuentos se solapan temporada tras temporada, las franquicias y grandes almacenes intentan ganar siempre más y abrir incluso un domingo de principios de julio en Córdoba –por cierto, día de San Fermín–, cuando en la capital son ya pocos los que aún no se han ido de vacaciones, mientras que otros deciden pasar la jornada dominical en la piscina o donde apetezca, pero no en las tiendas a pesar del reclamo del aire acondicionado.

Pues bien, las grandes franquicias –veáse las de Amancio Ortega– y otras tiendas y grandes almacenes, el comercio de cercanía apenas, han decidido abrir sus puertas en un intento de captar a nuevos clientes en pleno estío y cuando las rebajas ya llevan más de una semana. Eso sin contar con las ya clásicas mid season sale –rebajas a mitad de temporada– y las ventas online, que no dejan de crecer.

Por tanto, que ganas ganas de comprar, pues no se ha notado en muchas tiendas, pero es que descuentos que mereciesen la pena, pues tampoco. Aún así, ha habido algún que otro y otra valiente y sorprendida de que las tiendas estuvieran abiertas y no registrasen esas temidas y aburridas colas de espera a la hora de pagar.

Con los descuentos repetidos y la ropa de otras temporadas y asomando ya la de la nueva –pero eso si, veraniega también–, Teresa Solís y su hija, también Teresa, han sido quienes se han encontrado con “la alegría” de que las tiendas estuvieran abiertas en pleno domingo. “No lo sabíamos y ya hemos venido varias veces a comprar en rebajas, pero hemos echado un vistazo por si encontramos algo”, relata esta vecina de Valdeolleros.

Mientras, dos adolescentes salen de otra de las firmas que Amancio Ortega tiene en la calle Gondomar con un par de bolsas en las que había un par de esas camisetas que ahora no llegan a la altura de la barriga –por aquello de enseñar el ombligo– y que se llaman crop top. Ambas prosiguen su camino por el Centro en un intento de encontrar alguna que otra “ganga” y que no han encontrado por web.

Y, claro, fueron las tiendas nacionales las que se llevaron parte del gato al agua, mientras que el pequeño comercio decidió no abrir sus puertas. Bueno, una sí: El ropero de Carmela, en la plaza de San Miguel. Su propietaria es Carmen Vilela, quien reconoce que “es una tontería abrir un domingo diez días después de las rebajas”. Pero aun así, ella ha decidido abrir las puertas de su coqueto establecimiento en plena canícula. Vilela sostiene también que además de que la temporada de los descuentos lleve más de una semana, otro hecho que provoca que los clientes no acudan a las tiendas es el aumento de las ventas por internet, tanto que ella también cuenta con su propia página.

A pesar de todo, los descuentos van a continuar hasta el próximo 31 de agosto en todas las tiendas. En una nueva temporada en las que el comercio local no tiene buenas expectativas