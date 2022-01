El tiempo en Córdoba: Lluvia en la tarde de la cabalgata de Reyes y temperaturas bajo cero

No habrá lluvia de caramelos en la esperada cabalgata de Reyes Magos, pero posiblemente sí se vean paraguas y chubasqueros. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al 65% la probabilidad de precipitaciones en la tarde de este miércoles, cuando está previsto que las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar recorran todos los municipios de la provincia para reencontrarse con los niños.

Lo harán entre las medidas de seguridad pertinentes para intentar poner freno a la variante ómicron del coronavirus, y en Córdoba capital ya se ha anunciado que no se arrojarán caramelos ni regalos. Eso sí, tocará estar pendientes del cielo, otra preocupación añadida.

La lluvia sobrevolará todas las comarcas cordobesas, desde la Subbética a Los Pedroches, la Campiña o el Alto Guadiato. Y en algunos municipios la probabilidad sube hasta el 70%. La lluvia, de hecho, ya ha hecho acto de presencia este martes en buena parte de la provincia, aunque se trata de precipitaciones de escaso calado acompañadas de espesos bancos de niebla y mucha humedad.

Aunque, más que de la lluvia, de lo que habrá que estar pendientes a lo largo de la semana será de las temperaturas, que sufren una considerable caída. Así, Córdoba pasará en apenas unas horas de superar los 20 grados centígrados en enero a máximas que no superarán los 15 grados al menos hasta el domingo, según los pronósticos de la Aemet consultados por el Día.

Y, si los valores máximos caen, más lo harán los mínimos. Hasta el jueves, el termómetro bajará hasta los 2 grados centígrados en Córdoba capital, si bien será en las madrugadas del fin de semana cuando se esperen los peores momentos. De acuerdo a la previsión de la Aemet, el mercurio caerá a un grado bajo cero en la noche del sábado al domingo, cuando está previsto que se llegue al cénit de este episodio meteorológico que coincide en el tiempo con la borrasca Filomena del año pasado.

Por lo pronto, eso sí, la provincia de Córdoba se libra de la alerta amarilla decretada por Meteorología para amplios territorios de la península a causa del frío intenso que se espera.

Aunque que no exista un aviso no quiere decir que no vayan ser necesarios el abrigo, la bufanda y los guantes al menos hasta el miércoles, sobre todo en las comarcas de Sierra Morena y la Subbética. En Priego de Córdoba, por ejemplo, las temperaturas mínimas se precipitarán hasta los 3 grados bajo cero, mientras que hay días en que las máximas no subirán de 9.

En el Norte la horquilla será similar, con las zonas más desapacibles en el Alto Guadiato. Así, en Valsequillo, considerada la localidad con los registros térmicos mínimos de la provincia, el termómetro oscilará entre los -2 grados y los 10, algo menos que las temperaturas que se registrarán en otras localidades de la comarca como Espiel, Los Blázquez o Fuente Obejuna.

Respecto a las ciudades medias, hasta el fin de semana incluido el mercurio recorrerá en Lucena un margen entre 2 y 10 grados; en Montilla, entre 1 y 11; en Cabra, entre 3 y 10; en Palma del Río, entre 0 y 15; en Baena, entre 3 y 11; en Pozoblanco, entre -1 y 10; en Peñarroya-Pueblonuevo, entre 0 y 11, y en Montoro, entre -1 y 14 grados centígrados.