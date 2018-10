El temporal deja casi 30 litros en 12 horas con el mercurio por debajo de los 13 grados

El temporal dejó ayer en Córdoba casi 30 litros por metro cuadrado en unas 12 horas ininterrumpidas de precipitaciones -entre las 04:00 y las 18:00-, mientras que el mercurio no superó en los termómetros los 13 grados centígrados, según los datos registrados por los medidores que la Agencia Estatal de Meteorología tiene en el aeropuerto de la ciudad. Las horas en las que se produjo una mayor intensidad de precipitaciones fueron entre las 10:00 y las 13:00. Según esos datos, entre esos intervalos horarios se registraron más de 12 litros por metro cuadrado. De 13:00 a 14:00 cayeron 2,5 litros y a partir de ahí las precipitaciones fueron decayendo hasta volver a registrarse 2,3 litros entre las 17:00 y las 18:00. No obstante, el agua no cesó en toda la jornada.

El temporal además obligó a los bomberos a realizar salidas, aunque no numerosas. Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento detallaron que entre la mañana y la tarde se realizaron dos salidas debido a la caída de árboles por el viento en la avenida de Rabanales -que en esta ocasión afectó a coches aparcados- y en la plaza de la Oca; así como otras relacionadas con el saneamiento de cornisas afectadas por las inclemencias meteorológicas en, por ejemplo, la avenida de Cervantes y en la calle Escritor García de Cereceda.

Para hoy se espera que el temporal continúe dejando lluvias en Córdoba que pueden ser en forma de tormenta y que las temperaturas no superen los 15 grados, mientras que las mínimas serán, al igual que ayer, de 7. Según los datos de la Aemet, entre las 00:00 y las 06:00 las posibilidades de precipitaciones son del 80% con cielos tormentosos; y entre las 06:00 y las 12:00 esas probabilidades se reducirán al 65%, mientras que volverán a subir entre las 12:00 y las 18:00 al 90%. Entre las 18:00 y las 24:00 esas predicciones de la Aemet hablan de unas posibilidades de lluvia del 85%. La agencia estatal prevé que el temporal de lluvias remita hasta el próximo domingo, día para el que se estima una posibilidad de precipitaciones del 30%.