La suerte llega a La Rambla desde Pelayos de la Presa en Madrid

Mari Moreno es de La Rambla, pero vive en la localidad de Pelayos de la Presa de Madrid -de unos 2.500 habitantes- y cada año compra lotería de Navidad en este municipio en la administración que regenta su hijo y que, posteriormente vende entre los miembros de su familia cordobesa y vecinos.

Y este año, sin duda, Mari Moreno ha llevado la suerte a esta localidad de la Campiña Sur pocos días antes de que comience la Navidad. El número que había elegido para repartir en La Rambla ha sido uno de los dos cuartos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad, en concreto, el 49.797. En total, ha vendido 42 décimos, lo que significa que su familia y vecinos han ganado 840.000 euros.

Y aunque es Mari -que nació en 1934- quien se encarga de comprar los décimos, es Josefa Moreno, su hermana, quien se encarga de su venta entre los vecinos y familiares de La Rambla. Entre ellos, a la abuela de Antonio Nieto, Soledad Muñoz Moreno, que es prima hermana de Mari y de Josefa.

"Es la primera vez que nos toca", ha señalado el joven, quien ha destacado la felicidad que ha supuesto saberse ganadores del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Rafi Páez, por su parte, tiene una tienda de comestibles en La Rambla y Josefa Moreno es clienta habitual. Y, claro, no se resiste a comprar un décimo de lotería y hoy ha ganado 20.000 euros. "No me lo creo todavía", ha detallado, al tiempo que ha reconocido que hay momentos "que lloro y otros que río".

El premio del Gordo de Navidad se va a repartir entre vecinos y familias de la zona alta de La Rambla, según ha indicado el alcalde, Jorge Jiménez (PP), quien ha señalado son "familias humildes y trabajadoras".