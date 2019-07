Esto tan solo acaba de empezar

El primero de los plenos de la nueva Corporación, tras el de constitución, ha estado exento de debate y de los típicos reproches del juego político que suelen acompañar a cada sesión en el plenario, donde ha reinado una especie de buenrollismo alimentado por ese acuerdo unánime del reparto de retribuciones. Los reproches han llegado antes, en la ya tradicional comparecencia de los portavoces ante los medios de comunicación para informar sobre la sesión, momento en el que se han querido poner los puntos sobre las íes de ciertas decisiones, como la de la congelación de los sueldos de los ediles y del personal eventual. Esto no ha hecho nada más que empezar.

En esas comparecencias, las portavoces de Vox, Paula Badanelli, y Podemos, Cristina Pedrajas, insistieron en que ellas, cada una por su cuenta, habían ganado el pulso de la no subida del sueldo después de que el alcalde, José María Bellido, anunciara que ese alza sería según el IPC. Badanelli defendió que esa subida no debía ser una prioridad en el nuevo mandato, mientras que Pedrajas señaló que solo se podía justificar una subida si también se subía el salario del resto de trabajadores del país.

No obstante, los portavoces del PP, Miguel Ángel Torrico; de Cs, Isabel Albás; del PSOE, Isabel Ambrosio, y de IU, Pedro García, coincidieron en la necesidad de afrontar el debate de los sueldos de los ediles y del personal eventual de forma más “sosegada” y “sin demagogia”, teniendo en cuenta, tal y como recordó uno de ellos, que en otros ayuntamientos de capitales andaluzas sí que se han subido el sueldo y bajo el argumento de que, para determinados puestos, se precisa a “profesionales”, y que éstos no suelen abandonan el sector privado por el servicio público debido a la menor remuneración que ofrece éste último. Torrico llegó a matizar que la ley fija un tope de 95.000 euros al año para alcaldes de ciudades como la de Córdoba y que Bellido se iba a quedar muy lejos de esa cifra [cobrará unos 60.000.

Pero esto es política y el buenrollismo entre la oposición y el gobierno dura lo que dura. En las comparecencias se empezaron a repartir bofetadas de fogeo. Vox reprochó que no juega en la misma liga que el resto de la oposición con tan poco personal eventual. “Váyase al Congreso a reclamarlo allí, señora Badanelli”, le recomendó Torrico a la portavoz ya en el Pleno. Mientras que Podemos se quejó de que su edil solo podía estar liberado al 50%. Más duros dentro de la blandeza fueron los portavoces del PSOE e IU, que le pidieron al alcalde que no ponga excusas para no acelerar proyectos “que dejamos para ejecutar”, como los de la climatización de los colegios y la segunda fase de la Ronda del Marrubial. “Esos contratos, como el resto de los proyectos, nos los dejaron empantanados”, les respondió el apagafuegos Torrico.