La sociedad cordobesa clama contra la violencia de género en un 25-N marcado por la pandemia

Una multitud de actos se suceden en Córdoba en este 25 de noviembre con los que la sociedad cordobesa vuelve un año más a mostrar su repulsa hacia la violencia de género. Se trata de un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer atípico, con concentraciones silenciosas y algo menos numerosas. Sin embargo, la pandemia no ha frenado que administraciones, instituciones o sindicatos hayan hecho un parón en el día a día para denunciar una realidad que sigue estando muy presente a día de hoy, con coronavirus o sin él.

Tanto el Ayuntamiento, como la Diputación y la Junta de Andalucía han guardado sus respectivos minutos de silencio frente a sus sedes. Precisamente sobre la incidencia de la pandemia ha hablado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras una concentración a las puertas de Capitulares. Bellido ha dicho que la pandemia centra la agenda política en la lucha contra el covid, algo lógico, pero ha pedido no perder de vista ni "dejar a un lado" la realidad de la violencia de género.

"No podemos bajar la guardia", ha advertido el regidor, quien ha recordado que su partido, el PP, siempre ha mantenido la misma posición con respecto a esta realidad, que no es otra que hay "mujeres maltratadas y asesinadas por el propio hecho de ser mujer". "No hablamos de otra cosa", ha insistido Bellido, que ayer ya presidió un Pleno extraordinario para la lectura de un manifiesto contra estas violencias, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Pleno en el que, por segundo año consecutivo, no se pudo lanzar una declaración institucional contra la violencia de género dada la negativa de Vox a apoyar la iniciativa, partido que tampoco ha estado en la concentración.

Desde la Diputación se han sumado a esta jornada con la celebración de un pleno extraordinario en el que de manera telématica, todos los partidos presentes, han mostrado su rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres. Esta sesión plenaria extraordinaria ha contado además con la participación del alumnado del colegio Fernán Pérez de Oliva, de representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, y con la intervención de Isabel García, por parte del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha afirmado que "la violencia hacia las mujeres es una realidad objetiva, contra la que nuestra sociedad tiene que luchar de manera firme y decidida".

Posteriormente, parte del equipo de gobierno de la institución provincial, además de trabajadoras y trabajadores del Palacio de la Merced, y representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres han participado en un paro de cinco minutos en la puerta principal de la Diputación de Córdoba.

También la Junta de Andalucía se ha reunido en la Delegación del Gobierno, donde ha estado presente el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha sido la encargada de leer el manifiesto de repulsa contra la violencia de género.

La subdelgada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha sido la encargada de presidir el minuto de silencio guardado frente a la Subdelegación. Además, desde la Subdelegación recordaron ayer que este año el premio Menina Córdoba ha sido para el equipo humano del centro penitenciario "por su compromiso y labores realizadas en la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género a través de su programa específico de mujeres Ser Mujer, que se puso en funcionamiento, en esta institución, hace 12 años y se viene ofertando y desarrollando por profesionales cualificados desde entonces".

Los sindicatos

Por su parte, los sindicatos también han celebrado sus respectivas concentraciones en este 25 de noviembre. Desde CCOO, que ha conmemorado este día con el lema Alza la voz contra las violencias machistas, han dado lectura a un manifiesto en el que han recordado que este año han sido asesinadas nueve mujeres y dos menores en Andalucía, una de ellas en Córdoba. Con ellas son ya 216 mujeres y ocho menores víctimas de violencia de género desde 2003, 22 de ellas en Córdoba.

"Estamos cansadas de sufrir violencia física, psicológica, sexual y económica", reza el manifiesto de Comisiones, que ha criticado que "algunos niegan estas violencias y se empeñan en decir que la violencia pertenece al ámbito de la vida privada. Buscan generar confusión con nombres ambiguos. La violencia machista se ejerce sobre la mujer tanto en la vida privada como en la pública, social y estructural solo por el hecho de ser mujer”, ha remarcado CCOO.

Desde UGT han manifestado que "esta lacra social hunde sus raíces en la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres por el mero hecho de serlo", y han reiterado reitera su "más rotunda condena y repulsa contra todos los actos de violencia contra las mujeres". El sindicato ha reclamado la necesidad de "redoblar los esfuerzos" en la lucha contra la violencia machista, "más en un momento como éste, en el que el riesgo de exposición se ha visto agravado por las extraordinarias circunstancias que atravesamos por la pandemia".

También CSIF se ha unido a esta lucha este 25 de noviembre y su responsable de Igualdad en Córdoba, Eva Vázquez, ha pedido el aumento de los medios judiciales para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a las víctimas. La representante sindical ha abogado "por un refuerzo del personal en las oficinas de atención a las víctimas de violencia machista", al mismo tiempo que ha defendido la creación de la figura del delegado sindical especializado en igualdad y violencia de género para que acompañe y asista, tanto en el ámbito público como en el sector privado, a las mujeres que sufran maltrato de sus parejas o exparejas.