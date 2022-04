Los sindicatos exigen mejoras para el personal de mantenimiento del Reina Sofía de Córdoba

Los sindicatos de CCOO y UGT se han concentrado este lunes en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en defensa del personal de mantenimiento y en contra de la nueva Orden que afectaría a estos servicios, así como la actualización de las bolsas de empleo de mantenimiento, congeladas desde 2018 y el reconocimiento del un complemento de peligrosidad.

Según prevé la nueva norma, se establecerían tres nuevas categorías, la de mantenimiento de instalaciones electroestáticas y automatizados, la de los técnicos superiores en mecánica industrial y la de técnicos superiores en térmicas y fluidos, dejando sin categoría a los fontaneros que, según el sindicato, deberían entrar como técnicos en gestión de aguas.

Para CCOO "el SAS está poniéndoles palos en las ruedas a estas categorías porque quieren hacer una privatización que, de hecho, ya se está haciendo en muchos hospitales”, afirmó el delegado de CCOO en el Reina Sofía José Antonio López, quien insiste en que “un hospital no puede depender de una empresa externa, porque en un momento determinado surge una urgencia y tenemos que tener a ese equipo totalmente formado y preparado y eso se puede hacer teniendo la bolsa de empleo actualizada”.

Para la responsable de UGT Servicios Públicos en el Hospital Reina Sofía, María Eugenia Urbano, “apoyamos a los compañeros de mantenimiento en sus retribuciones del C1 para que tengan un complemento específico que representa la penalidad y peligrosidad para que sea retribuido de una forma acorde a sus titulaciones, algo que en estos momentos no es así.

Urbano instó a la Junta de Andalucía a que “se plantee sacar la orden de mantenimiento como la pretende sacar, sin el apoyo de los sindicatos de clase mayoritarios, lo que sería una temeridad, sacar esa nueva orden que fijan sólo tres categorías dejando atrás a los fontaneros, que podrían ser técnicos en gestión de aguas”. La responsable sindical criticó que la Junta pretenda sacar adelante la nueva Orden con el único apoyo de los sindicatos de médicos y de enfermeros.

La responsable de UGT en el Hospital Reina Sofía denunció que a esta situación, por parte de la Junta de Andalucía, de hay que sumar “la temeridad de tener al personal de mantenimiento sin las bolsas de contratación actualizadas, lo que es es un caldo de cultivo para, una vez más, se continúe privatizando pequeñas obras en el hospital”. De hecho, Urbano confirmó que “hoy en día es muy frecuente y habitual ver a empresas privadas trabajando tanto en el Hospital Reina Sofía como en el Hospital Provincial”.

El responsable de CCOO agregó que "en estos cuatro años, hay personas que han conseguido la titulación pero que no pueden trabajar en el SAS porque la bolsa no se ha renovado y no pueden acceder a ella”, explica López quien critica que el acuerdo sobre la bolsa reordena las categorías y las reduce a tres, “dejando fuera una categoría tan importante como es la de técnico de fluidos, las personas que se encargan de las tuberías de agua y líquidos, entre ellas, las tuberías de oxígeno, algo vital en un hospital”.

A pesar de reconocer no tener nada en contra de las empresas privadas Urbano mostró la defensa de los trabajadores públicos y sus funciones en ámbitos como los hospitalarios, de gestión pública.

Por último, María Eugenia Urbano instó a la Administración andaluza a que actualice las bolsas de mantenimiento, “que siguen siendo las de 2018, lo que provoca unos agravios tremendos, entre los que se encuentra la dificultad de que estos trabajadores puedan tener empleos estables como se produce en el resto de categorías dónde sí se actualizan las bolsas”.