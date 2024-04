Los sindicatos de Córdoba insisten en la necesidad de ampliar los sectores productivos para reducir el paro

Los sindicatos han valorado de manera positiva la caída del paro en el mes de marzo, si bien, han alertado de varios aspectos, entre ellos, que se haya tratado de una baja del desempleo de carácter coyuntural, por la campaña de la Semana Santa. Además, han insistido en la necesidad de ampliar los sectores de producción de Córdoba para reducir las listas de personas paradas.

CCOO Córdoba

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha señalado que "pese al gran impulso que supone el sector de servicios para bajar las cifras del paro, podemos ver que las cifras del desempleo fluctúan en base a muchos condicionantes: a las campañas o épocas festivas que afectan por ejemplo a la agricultura o al sector del servicios, que depende de las épocas de más afluencia turística y de las condiciones meteorológicas, lo que supone una gran inestabilidad". La responsable sindical ha insistido en que "tenemos que alejarnos de esa dependencia de las campañas, dar un giro para que la provincia sea más productiva y hacer crecer a Córdoba, que tiene capacidad para ello. Debemos dejar de anclarnos a lo que hay porque eso no nos va a ayudar a crecer y nos va a mantener en unas cifras de desempleo que no nos permiten generar riqueza".

Además, la secretaria de Empleo de CCOO Córdoba ha hecho hincapié en que "no hay cambios para los colectivos que más difícil tienen el acceso al empleo, especialmente, para la juventud, que no deja de plantearse huir de Córdoba en busca de mejores condiciones laborales, o las mujeres, a las que no se les da cabida en el mercado laboral".

CSIF Córdoba

Desde CSIF Córdoba, por su parte, han mostrado su temor a que la bajada del paro registrada en marzo sea "coyuntural dado que gran parte de ese descenso es fruto de la campaña turística y hostelera de la Semana Santa".

La presidenta de CSIF en Córdoba, María Dolores Navajas, ha señalado que "siempre es una buena noticia haya que menos desempleo en nuestro territorio, pero estos datos hay que ponerlos en contexto, ya que fue el sector servicios el que tiró de esa bajada de los demandantes de empleo al coincidir la última semana de marzo con las contrataciones ligadas a la Semana Santa en el ámbito hotelero y hostelero". "Es de esperar que en los siguientes meses de la primavera continúe el descenso del paro en Córdoba gracias a los eventos del Mayo Festivo, pero son puestos de trabajo que suelen ser coyunturales, puesto que en verano no suelen tener continuidad", ha indicado.

No obstante, ha lamentado que "nuestro mercado laboral sigue caracterizándose por la temporalidad, como demuestra el hecho de que más del 61% de los contratos que se firmaron en marzo tenían una duración finita en el tiempo, algo que afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes".

Navajas ha vuelto a incidir en "en la necesidad de fomentar la industria y la innovación como motores de creación de un empleo más estable y con mejores condiciones laborales a fin de que la bajada del desempleo tenga continuidad en el tiempo y no dependa del periodo del año en el que nos encontremos".

UGT Córdoba

Desde UGT, su secretaria de Empleo, Paqui Haro, ha considerado que estos datos del paro muestran "la estacionalidad del empleo en nuestra provincia". A su juicio, "tras dos años de vigencia, la reforma laboral está cumpliendo eficazmente con el objetivo fundamental para el que fue diseñada: reducir la excesiva temporalidad a través de la creación de empleo de calidad".

Haro ha defendido también que "la potenciación del contrato indefinido frente al temporal que impulsó la reforma laboral de 2021 ha dado como resultado un incremento del empleo estable que continúa manteniéndose dos años después: el peso de los contratos indefinidos sobre el total se ha multiplicado por tres. Por su parte, la temporalidad continúa registrando mínimos históricos en cualquiera de las estadísticas".

No obstante, ha recordado que aún está pendiente "la modificación de las causas y el coste del despido, para que se garantice el derecho de las personas trabajadoras a recibir una indemnización adecuada, con carácter disuasorio y resarcitorio, como recoge la Carta Social Europea".

La dirigente de UGT Córdoba también ha señalado que "aunque la reforma laboral esté siendo realmente efectiva dentro de su campo de actuación, son necesarias actuaciones complementarias que apoyen su gran potencial transformador, consolidando la mejora real de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y favoreciendo el crecimiento de la productividad, para que la economía española continúe siendo la referente del dinamismo de la Eurozona en el largo plazo".