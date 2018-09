El servicio jurídico municipalpide al Pleno que se acate la sentencia sobre el taxi

La titular jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Mercedes Mayo, ha remitido un registro al Pleno municipal en el que pide que se acuerde el acatamiento de la sentencia que contra la ordenanza del taxi ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esa sentencia fue fruto de un recurso interpuesto contra la misma por la Federación de Servicios para Movilidad y Consumo de UGT, que pedía la impugnación de 11 artículos de esa ordenanza aprobada en Pleno en sesión celebrada el 12 de mayo de 2015. Finalmente, el TSJA ha estimado parcialmente el recurso, anulando sólo tres artículos de la misma.

El primero de ellos es el relativo a que "la exigencia al asalariado del taxi de un documento como es el contrato de trabajo a tiempo completo para obtener la licencia", según el TSJA, "choca con las normas relativas al derecho laboral y singularmente del convenio colectivo para el sector del taxi. El argumento para la retirada del segundo de los puntos es que "no se puede considerar que el asalariado o colaborador autónomo estén afectos a un régimen de exclusividad, que sólo se impone en el reglamento autonómico para el titular del servicio, y de la autorización correspondiente", además de contravenir el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del sector y no exponer la exclusividad si no es pactada expresamente. Y el tercer punto se retira "en cuanto que para los requisitos para la expedición de la tarjeta de indentificación del conductor no le es exigible la documentación acreditativa. En ambos casos, con dedicación exclusiva, referidos a los conductores asalariados o colaboradores autónomos".