Un seminario de la Universidad de Córdoba aborda la investigación de ecosistemas de montaña

El avance de la investigación y el uso de nuevas tecnologías para abordar las distintas problemáticas que se enfrentan en el campo de la agricultura y los sistemas terrestres centra el ciclo Dauco Scientific Seminars. New research strategies in hydraulic engineering and plant production celebrado mensualmente por la Unidad de Excelencia María de Maeztu – Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (Dauco).

Tras el parón estival, vuelve el ciclo con un primer seminario en el que dos investigadoras internacionales que colaboran con Dauco presentarán sus investigaciones en zonas de alta montaña. Serán, por tanto, las profesoras Claudia Notarnicola y Carisa Sarchi las encargadas de arrancar este ciclo de seminarios el próximo viernes 14 de octubre a las 12:30 en el Campus de Rabanales.

En Earth Observation Data and Tools: Detectives of climate change, la vicedirectora del Instituto para la Observación Terrestre en Eurac Research en Bolzano (Italia) Claudia Notarnicola destacará los principales desafíos que se encuentran al trabajar con datos de observación de la Tierra en entornos montañosos en el contexto de proyectos relacionados con el monitoreo de la criosfera (donde el agua se encuentra en estado sólido), los recursos hídricos y la vegetación llevados a cabo en su centro.

Teniendo en cuenta que en las últimas décadas las montañas se han convertido en un ecosistema muy vulnerable a los efectos del cambio climático, las herramientas y los datos de observación de la tierra pueden funcionar como detectives que permitan comprender la evolución de los impactos actuales y predecir las tendencias futuras de los efectos del cambio climático. Y en ese sistema de detección basará su charla Notarnicola, que pasa un tiempo como profesora visitante en Dauco.

Por su parte, Carisa Sarchi (que está terminando su tesis en la Universidad Nacional de Salta en Argentina) abordará un tema totalmente distinto: la formación de los depósitos de litio a gran altitud.

El sector sur de los Andes Centrales se caracteriza por la presencia de una región elevada con una altitud promedio de 3600 metros sobre el nivel del mar, conocida como plateau Altiplano-Puna. En él existen numerosas salinas que alojan en su interior salmueras con alto contenido en litio, elemento imprescindible para la fabricación de las baterías de ion-Litio actuales. Se estima que este sector del planeta que abarca el noroeste de Argentina, noreste de Chile y sur de Bolivia, conocido como el Triángulo del Litio, contiene aproximadamente el 60 % de las reservas mundiales totales de este metal (80% de las reservas mundiales en salmueras).

Sin embargo, ¿Cuál es el origen litológico del litio? ¿Qué procesos estuvieron involucrados en su movilización y concentración dentro del salar? A esas preguntas trata de responder Sarchi, que expondrá en su charla “Geología de los depósitos de litio en salmueras de la Puna Argentina. Estudio de su génesis a través de sistemas isotópicos” los aspectos generales relacionados con la génesis de estos depósitos y comentará cómo ciertos sistemas isotópicos pueden ayudar a trazar fuentes y discriminar procesos.

El seminario se celebrará en el Aula C4 B8 – Edificio C4 – Celestino Mutis del Campus Rabanales de la UCO entre las 12:30 y las 13:30 del viernes 14 de octubre.