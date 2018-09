La segunda generación de una cafetería familiar

Al mundo de la hostelería no siempre se llega por un camino directo. En el caso de Mari Carmen Muñoz, la actual propietaria de la Cafetería La Confianza, esta profesión le viene de familia. Esta cordobesa es la orgullosa heredera del negocio que su madre forjó durante 15 años en un coqueto lugar de la Calle Israel. "En enero ella se jubiló y yo di el paso de seguir con el negocio, en el que trabajo junto a Luz Karime, que trabajaba con mi madre y sigue estando conmigo en la cafetería", cuenta Mari Carmen Muñoz, que creció cercana a esta profesión: "Yo tengo 38 años y con cinco años mis padres abrieron el primer bar, es algo que no es mi profesión original pero con lo que siempre he convivido y que aprendí desde pequeña".

Fiel a ese legado recibido de sus progenitores, Mari Carmen Muñoz tiene claro que la clave de que una cafetería de barrio mantenga su buen funcionamiento durante tantos años es el buen trato a sus clientes y de eso puede presumir La Confianza, pues como reconoce Mari Carmen "podemos estar contentas porque tenemos una clientela muy buena, agradecida y que te hace sentir muy bien en tu trabajo".

Mari Carmen Muñoz da continuidad al trabajo de sus padres que les valió una fiel clientela

La oferta de La Confianza, que abre sus puertas de lunes a domingo desde las 08:00 hasta las 15:00, tiene su punto fuerte en las primeras horas, en las que muchos vecinos de la zona mantienen la costumbre de desayunar en su cafetería de confianza, nunca mejor dicho. "Tenemos una gran variedad en los desayunos y además nuestras tostadas son bastante generosas", cuenta Mari Carmen. Desde 1,90 euros y hasta 2,60, en La Confianza se puede disfrutar de un completo desayuno con media tostada y café o infusión. Además, Mari Carmen y Luz Karime disponen también de un amplio surtido de dulces artesanos, tartas y especialidades como el pastel cordobés, productos que les sirven a diario varios obradores cordobeses.

Además, conforme se acerca el mediodía, La Confianza también es un lugar muy agradable para tomar una cerveza o un refresco, tanto en el interior de su local -al que Mari Carmen Muñoz le ha dado un importante lavado de cara en los últimos meses para que coja un aire más moderno- como en su cómoda y tranquila terraza.

Por ese buen hacer en el trabajo diario, algo que heredó del oficio durante 15 años de sus padres, Mari Carmen Muñoz y Luz Karime Montoya han conseguido dar continuidad al funcionamiento de La Confianza, una clásica cafetería cordobesa apoyada en una fiel clientela que, como la propia Mari Carmen cuenta "es en su mayoría gente del barrio, que nos conoce desde hace muchos años, aunque siempre se acerca gente nueva, sobre todo los fines de semana, pero principalmente son vecinos que vienen desde hace años". Ese es el legado que esta cordobesa recibió de sus padres y que tan bien está sabiendo poner en marcha.