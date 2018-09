El sector exige la promoción pública de Torrijos para captar congresos

"Ahora queda un trabajo arduo por realizar, un trabajo arduo y complejo, pero importante y que no es difícil, y en ese trabajo tenemos que estar todos, lo privado y lo público". Son palabras pronunciadas ayer por el presidente de la Asociación Andaluza de Empresas Organizadores Profesionales de Congresos, Vicente Serrano, referidas a la reapertura el próximo 4 de octubre -con motivo de la celebración de la feria BioCórdoba- del Palacio de Congresos de la calle Torrijos tras casi un lustro cerrado por motivo de su rehabilitación. "La empresa adjudicataria de la gestión del Palacio de Congresos [la UTE compuesta por las empresa Palacio de Congreso de Córdoba SL y Marva SA] ha presentado su plan de marketing y de actuación, pero incidimos en que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen que poner toda la carne en el asador y ponerse a disposición de la ciudad para difundir el complejo y captar eventos congresuales", defendió Serrano.

Además, apuntó que esa difusión el Ayuntamiento debe hacerla, entre otras acciones a través de Convention Bureau y la Junta de Andalucía a través de Turismo Andaluz, "independientemente de que después los operadores turísticos hagan su difusión". El presidente de la Asociación Andaluza de Empresas Organizadores Profesionales de Congresos incidió en que los casi cinco años que Córdoba no ha contado con una infraestructura donde acoger ese tipo de eventos ha supuesto que "otras ciudades de alrededor como Sevilla, Málaga y Granada se hayan posicionado bien dentro del sector creciendo enormemente y nos lleven ya una ventaja considerable como ciudades de congresos. Esperamos que entre los agentes públicos y privados podamos poner en valor de nuevo a este edificio que tiene unas características únicas" , destacó.

Aehcor defiende que se debe tender hacia un turismo que pernocte "como el de negocios"

El pasado miércoles, Juan Salado, responsable de la empresa Palacio de Congresos de Córdoba SL, firma que compone junto a Marva SA la UTE a la que la Junta de Andalucía le ha adjudicado la gestión del edificio, insistió en que el remodelado complejo no albergará congresos hasta dentro de un año y medio o dos años. "Entre un año y medio y dos años es el tiempo medio que se suele prolongar la captación de un congreso. Los primeros tres años van a ser duros a nivel congresual. Si hablamos de congresos estamos hablando de 2020", dijo. Ayer, Serrano defendió que "lo importante es que vamos a tener el Palacio de Congresos ya y no sólo por parte de la empresa gestora se debe difundir. Recuperar el tiempo perdido exige de un esfuerzo de todos. La Junta prometió que iniciaría la promoción del complejo cuando se acabara la obra, cosa que no comparto, pero me imagino que a partir de ya se habrán puesto a ello por la importancia que supone para la ciudad", apuntó. El presidente de la Asociación Andaluza de Empresas Organizadores Profesionales de Congresos puntualizó que es importantísimo "que estemos en los circuitos aunque aún no esté terminada la obra [el complejo se abre con el 50% del mismo disponible, queda una segunda fase de obra para la que se espera licencia en la Gerencia de Urbanismo que afecta a la otra mitad]. Habrá que ir posicionándose poco a poco como ciudad de congresos con la promoción en ferias, puerta a puerta, trayendo a operadores...".

Ayer también habló del asunto el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien en declaraciones a Efe destacó la necesidad de aprovechar la contención de los datos de ocupación turística en Córdoba para apostar "decididamente" por el turismo de negocios, "que funciona de domingo a jueves y que es un sector con alto poder adquisitivo". "Córdoba es perfecta para este turismo, y no lo ha explotado hasta el momento, si bien es cierto que hasta ahora no ha tenido un Palacio de Congresos. En los próximos meses la ciudad dispondrá del Palacio de Congresos y de un aeropuerto que ya se puede usar "en exclusiva para este tipo de turismo", puntualizó, para insistir en que "el camino para Córdoba es ir hacia un turismo que pernocte e ir alejándose paulatinamente del turismo de autobuses de paso".