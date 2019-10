El sector de la construcción sufre una desaceleración tras una buena época

El sector de la construcción está estancado o, como mínimo, sufre una desaceleración. Así lo exponen los datos recogidos por la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía y por el Observatorio Industrial de la Construcción que han hecho un balance de los primeros nueve meses del año.

A pesar de que la mayoría de datos son positivos –visados de vivienda nueva, hipotecas o licitación pública–, las organizaciones apuntan que “hay que hablar de una ralentización del crecimiento si se comparan los datos de esta nueva radiografía sectorial con la del trimestre anterior”.

En cuanto al mercado de trabajo de la construcción, a nivel andaluz, en el segundo trimestre de 2019 se registraron 108.243 contratos, 8,1% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En el caso de Córdoba, según datos extraídos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de esos más de 108.000 contratos firmados en Andalucía en la construcción, 13.850 se formalizaron en la provincia de Córdoba, un 3,4% que en el mismo trimestre de 2018. La mayor caída dentro del sector se registró en los contratos encaminados a una labor de ingeniería civil, a su vez los que acumularon un menor número de empleos. En el segundo trimestre de este año se firmaron solamente 314 contratos en esta actividad, lo que supuso una caída de más de un 14%. Aún así, este descenso no fue el más destacado de Andalucía, ya que hubo provincias, como Cádiz, donde cayeron más de un 41%.

En el resto de actividades el número de contratos también se redujeron. Lo hicieron en las actividades de construcción especializada (9.064 contratos, un 2,9% menos) y en la construcción de edificios (4.472, una caída de un 3,4%). Además, dentro de las ocupaciones más demandadas, la de albañil redujo la actividad contratadora un 6,9% y la de peón un 2,2%.

El apartado del empleo es el que más sufre dentro de la construcción, aunque los datos demuestran que no es el único ámbito que se ha resentido. Sin embargo, en aspectos como las empresas o las hipotecas, las cifras no son malas, lo que ocurre es que no son tan buenas como las de años atrás.

Empresas

Por ejemplo, el informe de la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía apunta que las empresas del sector de construcción inscritas en la Seguridad Social en el mes de agosto aumentaron un 3,1% respecto al mismo mes del año anterior y suponen un 8,5% del total de empresas en la comunidad.

En el caso de Córdoba, los negocios destinados a este sector suponen el 7,8% del total del tejido empresarial cordobés y en agosto subieron casi un 3% con respecto a 2019. Hubo provincias con mejores datos, como Cádiz, donde crecieron más de un 5% y el único sitio donde bajaron fue en Jaén, concretamente un 1,8%.

Hipotecas

Respecto al número de hipotecas sobre viviendas, en el acumulado hasta el mes de julio de 2019 asciende a 42.797, un 11,5% más que en el mismo mes del año anterior. En relación a las hipotecas del total de fincas, el dato acumulado supone un total de 57.978 con un incremento del 11,5% interanual. Esto a nivel andaluz. En el caso de Córdoba, hasta julio se habían firmado 3.350 hipotecas para comprar un piso o una casa, un 7,6% más que en el mismo periodo del anterior ejercicio; en el total de fincas fueron 5.348, una subida de más de un 22%.

Licitación pública

Otro indicador, el de la licitación público, también ofreció buenos datos. El volumen de licitación de obra pública hasta julio del presente año ha acumulado un total de 111,351 millones de euros, esto según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Además, a nivel andaluz, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial se situaron en 14.206 unidades en el acumulado de julio, lo que supone un aumento del 25,2%.