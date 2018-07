El sector alerta de que la ciudad cuenta ya con 600 pisos turísticos irregulares

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) desarrolló su asamblea general ayer en el Centro de Interpretación de Medina Azahara. Allí, el presidente del colectivo, Manuel Otero, reivindicó una mayor intensidad en las inspecciones sobre las viviendas turísticas irregulares, que en Córdoba alcanza los 600 casos.

La Fahat alertó del más de medio millar de apartamentos que no están reglados para acoger turistas y que "deberían salir a la luz", reclamó su presidente. Según las estimaciones, cada piso de esas características cuenta con una media de entre cuatro y seis camas; en Andalucía, los datos que maneja la asociación recogen que existen 140.000 apartamentos con esta situación no legal. Esta situación supone un problema para quienes tienen sus negocios acorde a la legalidad y, de hecho, en el último año se ha producido un incremento del 80% en cuanto a las inmuebles dedicados a esta actividad sin registrarse según la normativa. "Lo que no creemos es que vaya a seguir subiendo en esa proporción porque esto también tiene un techo", precisó el representante del sector. Por eso insistió en que "tenemos un problema en toda Andalucía de una no legalización de viviendas turísticas", antes de solicitar que "por favor, a todas las administraciones, que la labor de inspección se intensifiquen con los establecimientos no legales", reclamó con contundencia.

Desde la Federación calculan que el número de camas ilegales se está acercando ya a las legales en el territorio andaluz: "Lo que queremos insistir es en los servicios de inspección y los de inspección de turismos son los primeros, pero no los únicos", remarcó Otero. Incluso recordó que hace dos años se pudo en marcha un decreto ley de la Junta de Andalucía para regularizar esta práctica y hay quienes se han registrado de acuerdo a la normativa, pero aún así los datos dejan una estampa que preocupa en el sector y lleva a pensar en "cambiar el paso" para paliar esta situación. "¿Cuánto empleo sumergido hay haciendo camas y señoras repartiendo llaves por Córdoba con una moto que no tienen ni un papel tampoco?", se pregunto el dirigente empresarial.

Sobre la tasa turística que plantean algunos ayuntamientos, Otero reflexionó que "se recaudaría más dinero legalizando todas las camas que tenemos ilegales en Andalucía que creando tasas turísticas". En esa búsqueda de soluciones, "a nivel nacional estamos intentando llegar a acuerdos con las plataformas para que tenga que aparecer el numero de registro", adelantó. Otra alternativa que plantea es que las comunidades autónomas multen a las plataformas de internet si publican ofertas de viviendas sin número de registro.

El presidente la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostetur), Francisco de la Torre, redundó en las consecuencias que tienen este tipo de alojamientos no declarados en los vecindarios porque "los hacinamientos que hay en estos alojamientos turísticos hace que luego hasta se demonice el turismo que tenemos", a lo que añadió la falta de seguridad y de control de personas que se produce con estas pernoctaciones.

En cambio, el sector mantiene sus esperanzas en que todo no es negativo, ya que "afortunadamente la oferta legal ha crecido", comentó Otero. El ejemplo se encuentra en los alojamiento con placa azul que figuran bajo el modelo reconocido como alojamiento turístico, un distintivo al que se inscriben propietarios para ofrecer un servicio acorde a las exigencias de la legislación establecida por las administraciones.

Durante la asamblea general de la Fahat estuvieron presentes los ocho presidentes provinciales que integran esta entidad. En la reunión se habló de la necesidad de un plan de empleo para las trabajadoras de los hoteles.