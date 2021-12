Salud descarta elevar el nivel de alerta en Córdoba

Este miércoles se reúne el comité territorial de alertas del que la delegada de Salud y Familias de la Junta con la posibilidad de decidir qué áreas de Andalucía cambian de nivel y empiezan a aplicar limitaciones. Algo de lo que, a tenor de las palabras de la delegada en Córdoba, María Jesús Botella, escapará la provincia a pesar del incremento en la incidencia acumulada porque "este aumento no da lugar a tener que elevar el nivel de alerta que tenemos en Córdoba".

Este comité dejó de reunirse hace dos meses por la estabilidad que propició la crisis sanitaria, dejando a toda la comunidad andaluza en nivel 0 y sin restricciones. Según lo previsto, estos encuentros no se retomarían salvo por previsiones de cambio de nivel, no obstante, Botella ha asegurado que "esto no ha sido así", y el encuentro de este miércoles consistirá en hacer un seguimiento e informar de lo acordado por el Consejo de Alertas de Alto Impacto de Andalucía, reunido el pasado viernes 26 de noviembre.

En este Consejo se acordaron varias medidas que se encuentran pendientes de ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para entrar en vigor, como la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid o carnet de vacunación, así como un certificado de haberse realizado un test de antígenos para acceder a algunos interiores como centros sanitarios o sociosanitarios.

También se proceder a valorar el Plan de Alta Frecuentación que la Consejería de Salud y Familias puso en marcha la pasada semana en los centros sanitarios andaluces para abordar de manera coordinada los incrementos habituales de la demanda asistencial urgente durante los meses de invierno.

Botella ha querido destacar que, pese al aumento de los casos positivos, la capacidad hospitalaria está en circunstancias óptimas y el porcentaje de vacunación se encuentra en aumento. Además, ha confirmado que durante los últimos meses se ha mantenido un seguimiento diario de las circunstancias epidemiológicas pese a no haberse realizado los comités territoriales.

El comité de la provincia de Córdoba lo componen la gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, la gerente de la agencia sanitaria Alto Guadalquivir, la responsable de la empresa de Emergencias Sanitaria de la provincia de Córdoba, el jefe de servicio de Planificación Asistencial de la Diputación, la jefa de servicio de Salud Pública y la delegada de Salud y Familias en Córdoba.

Córdoba ha comenzado el último mes del año con 128 nuevos casos de contagios en la provincia. Unos datos que, además, hacen que la tasa de incidencia acumulada en las dos últimas semanas siga creciendo jornada tras jornada; así, en el global de la provincia la IA14 es de 148,5 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de Andalucía, mientras que por distritos sanitarios el tope lo anota la capital con 220,5, por los 112,1 del Área Sur, los 90,6 del Guadalquivir y los 45,4 de la Zona Norte.