Los sacerdotes de la Diócesis de Córdoba dan las gracias a las familias cristianas en un vídeo

A través de un emotivo vídeo, sacerdotes de la Diócesis de Córdoba, junto al obispo de la misma, Demetrio Fernández, se han unido para mandar un mensaje de agradecimiento a las familias cristianas, "por su existencia, por su oración y su cercanía", durante la crisis del coronavirus.

En el vídeo, los sacerdotes dan las "gracias a las familias", porque sin ellas "no habría Iglesia doméstica", y también les agradecen el no hacerles "sentir solos" e, igualmente, porque sin las familias "no tendría sentido" su ministerio sacerdotal".

Estos son algunos de los mensajes lanzados por los presbíteros a las familias en esta novedosa iniciativa, que responde también al vídeo anteriormente editado por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, en el que numerosas familias de la Diócesis agradecen a los sacerdotes contar con ellos en su vida.

El vídeo incluye, además, la intervención del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien hace una reflexión en la parte final sobre las familias cristianas, tras los mensajes lanzados por Antonio Prieto, Tomás Pajuelo, Antonio Reyes, Manuel María Hinojosa Petit, Manuel Sánchez, Miguel Varona, David Reyes o Miguel Pozo, que son algunos de los sacerdotes que han intervenido en esta iniciativa impulsada por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba.