La 'reválida' del cogobierno

El equipo de gobierno afronta la etapa final de un mandato en el que han dejado para septiembre muchas tareas pendientes y, ahora, se acumula el trabajo. Varios son los asuntos que se arrastran desde el inicio del mandato y otros han ido apareciendo en estos tres años, pero la cuestión es que se acerca el final de esta etapa y, con la política como eje central por las citas electorales, quedará poco margen a la gestión. La propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha apuntado esta semana que aspira a concluir este mandato con los compromisos que adquirió cumplidos. Éstas son algunas de las cuestiones que están aún por resolver.

La Mezquita se cuela en año electoral cuando hay más asuntos pendientes

el centro de convenciones

1Se enquistó desde el principio y parece que tiene mal final. Entre la dejadez del primer delegado de Presidencia y la burocracia que eterniza todos los plazos, todavía queda pendiente prácticamente la mitad de la obra del edificio ubicado en el Parque Joyero. No se puede decir que no se han dado los pasos necesarios y que las consecuencias de la Ley de Contratos y la actitud de la empresa han bloqueado un proyecto que podría haber revertido mucho a la ciudad, sobre todo en el tiempo en que el Palacio de Congresos ha permanecido también cerrado.

El cogobierno se dio hasta junio del año que viene para concluir los trabajos, un plazo que ahora se antoja optimista si se tiene en cuenta que aún no se ha encargado el proyecto de final de obra y que éste tiene que salir a licitación.

la escuela de magisterio

2Poca o ninguna justificación tiene que la Escuela de Magisterio -convertida ahora en un centro cultural- esté aún cerrada, a no ser que se quiera dar un golpe de efecto cuando quede menos para las elecciones. La obra está terminada desde hace más de un año, pero parece que la adjudicataria no cumplió del todo y quedaban algunos flecos para la recepción de la obra. Urbanismo lleva meses anunciando una solución que no llega. Se pidió un informe para ver el estado real de las actuaciones y, a juzgar por la parálisis, parece que la empresa no ha subsanado los errores y todo parece indicar que se puede llegar a la resolución del contrato, lo que eternizaría todos los trámites.

El edificio acumula años de retraso y además pone en peligro parte de los fondos europeos pertenecientes todavía al Urban Ribera.

metrotrén o cercanías

3Lo mismo da, que da lo mismo. El Metrotrén o cercanías debería estar en funcionamiento en septiembre, según se comprometió la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y también dijo la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Con todos los escollos ya superados, la situación está a la espera de la entrada en vigor de la Obligación de Servicio Público (OSP) del recorrido.

El Ayuntamiento también ha iniciado de manera paralela la habilitación de aparcamientos en las paradas que están ya operativas. En este sentido, hay que tener en cuenta que aún quedan dos estaciones pendientes, una de ellas puede ser clave para atraer a más usuarios. Se trata de la de Levante, que iría ubicada al final del Vial Norte, y la del Parque Joyero, que se ideó pensando en la afluencia al centro de convenciones.

el plan turístico

4El plan turístico también ha sido uno de los proyectos que se le ha enquistado al cogobierno. Con dos prórrogas ya acumuladas, la mayoría de las iniciativas contempladas siguen sin ejecutarse, salvo las obras del Templo Romano, que permitirán que el monumento sea visitable, así como la reforma que se hizo en su día de la calle Capitulares. Pero del convento Regina no se sabe nada, salvo que se cambió el proyecto, ni tampoco se ha avanzado en la rehabilitación de la Torre de la Inquisición del Alcázar.

Hay otros asuntos pendientes de los que ni siquiera se habla, como la intención de dedicar un espacio como museo de los cofradías. La prórroga se acaba y los proyectos siguen sin ejecutarse.

la titularidad de la mezquita

5Uno de los compromisos más firmes de ese cogobierno fue el de impulsar iniciativas para que la titularidad de la Mezquita-Catedral fuese pública. Fue uno de los objetivos que tanto IU como Ganemos le arrancaron al PSOE y se formó una comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza para analizar si había alguna posibilidad de lograr esa titularidad pública, toda vez que los juzgados han cerrado esa posibilidad.

La alcaldesa anunció que la próxima semana se conocerá el contenido del dictamen y el primer teniente de alcalde, Pedro García, dijo en su momento que se iría a los tribunales en cuanto tuvieran el documento. Desde luego, es una gran herramienta en pleno periodo pre electoral para unos y otros.

la logística

6La logística fue uno de los compromisos adquiridos en primera persona por la alcaldesa, y que ha ocupado gran parte de la actividad del equipo del PSOE, aunque no con los resultados esperados debido a lo que se dilatan los tiempos. Se firmó un compromiso para el impulso de este sector con la Confederación de Empresarios y la Diputación de Córdoba, pero el gran mazazo llegó cuando Antequera se llevó una gran inversión de la Junta de Andalucía como nudo logístico andaluz. Aunque el cogobierno quiso quitarle importancia a este asunto, lo cierto es que hasta el momento el Ejecutivo de Susana Díaz sólo ha firmado un acuerdo que no tiene dotación económica ni plazos. Lo que se ha hecho por parte del cogobierno, de otro lado, son varios estudios en los que se analizan las posibilidades del centro logístico de El Higuerón. Los empresarios empiezan a cansarse de tanto documento y los resultados reales se resisten y habrá que ver si se puede vender algo al final del mandato.

una ordenanza para urbanismo

7Al cogobierno le han llovido las críticas por todos los lados a cuenta del atasco que se sufre en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Desde los empresarios a los arquitectos o constructores, todas las patronales con peso en la ciudad se han rebelado ante una situación que, consideran, va contra el crecimiento económico de la ciudad. La propia alcaldesa le comió el terreno al presidente de la Gerencia y socio de gobierno, Pedro García, para impulsar una ordenanza que agilizara todos los trámites, ordenanza que ya parece que se ha unificado y que se tramitará desde Urbanismo. El documento irá acompañado de un proceso de modernización de la administración muy ambicioso que habrá que ver si se cumple o tiene ya impacto en los empresarios antes de que concluya el mandato.

aumento de personal

8Para la historia de Capitulares quedará la imagen de alcaldesa, Isabel Ambrosio; el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, y el de Recursos Humanos, David Luque, anunciando más personal en una de las áreas con más necesidad: seguridad. Eso fue en mayo de este año, cuando Aumente amagó con dimitir y reculó tras el compromiso de que en verano se incorporarían cuatro bomberos. En septiembre aún no se sabe nada de ese refuerzo y continúa tramitándose la convocatoria para cubrir 21 plazas. Pero no es el único departamento con déficit y Ambrosio se comprometió también a ir incrementando el personal en el Ayuntamiento. Levantadas ya las restricciones más duras de la ley de estabilidad local, todas las miradas se centran en el área de Gestión y Recursos Humanos, liderada por el PSOE.

¿rEMUNICIPALIZACIÓN?

9El que fuera el gran eslogan de IU en la campaña va camino de quedarse en eso, en un eslogan. Sus intentos de gestionar desde lo público servicios como la ayuda a domicilio o Infraestructuras no han cuajado al contar con informes contrarios jurídica y económicamente. En el primer caso, el asunto está prácticamente descartado, sobre todo porque el servicio volvió a salir a licitación y se contrató a una empresa. En el caso de Infraestructuras, ya están todos los informes y la propuesta municipal de que parte del servicio de jardines se preste desde Sadeco. La delegada del ramo, Amparo Pernichi, se dio por satisfecha por haber montado el expediente y se limitó a decir que su trabajo terminaba "aquí". Otra manera de decir que la materialización de esa propuesta depende de otros departamentos que no están muy por la labor.

El cogobierno tendrá que rendir cuentas ante los electores ante la que fue una de las grandes promesas de la pasada campaña, cuando se puso el foco en la privatización que, a su juicio, había acometido el PP en los cuatro años anteriores. Desde entonces todo sigue igual.

movilidad

0Los autobuses pesados siguen pasando por el Centro y tampoco ha culminado la reordenación del tráfico en esta zona. La promesa de más barrios peatonales -como en Ciudad Jardín o La Viñuela- tampoco está consensuada todavía y el compromiso de revisar el plan de aparcamientos tampoco se ha activado. Una de las grandes áreas de gestión municipal continúa a medio gas mientras que el tiempo acaba.

El único compromiso cumplido es el de la compra de los autobuses para renovar la flota de la empresa municipal, que se ha podido conseguir gracias al remanente de los últimos años. Sin embargo, quedan todavía muchas tareas pendientes en una ciudad en la que el futuro de la movilidad es clave, sobre todo al contar con la designación de Patrimonio Mundial y tener en la peatonalización una de las tareas pendientes.