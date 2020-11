La renovación de todos los órganos de participación de Córdoba estará antes de final de año

Será antes de que concluya este 2020 -apenas queda menos de un mes y medio- cuando estén renovados todos los órganos de participación de Córdoba. Al menos, es el objetivo que se ha marcado la edil de Participación Ciudadana, Eva Contador, quien ha reconocido que la pandemia del coronavirus ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba a ralentizar todos estos procesos.

A pesar de ello, ha subrayado que "no estamos parados, aunque si más ralentizados porque hay cosas que no se pueden hacer de manera presencial". La edil ha explicado que el proceso se tuvo que paralizar en plena pandemia, pero que el pasado mes de septiembre "se reanudó" y, ahora "hemos llegado a momento importante con la formalización de los consejos de distrito".

La edil ha explicado que "al año siguiente de un nuevo gobierno, se tienen que renovar los órganos de participación; la idea fue que se iba a llevar a cabo en el primer semestre del año". Unos cambios que no se pudieron llevar a cabo por la crisis sanitaria. No obstante, Contador ha subrayado que "no hay vacío de poder y la ciudadanía no se ha quedado sin participar".

La novedad es que la ciudad ha pasado a contar con 15 consejos de distritos -hasta la fecha había 14- y que todos ellos se irán constituyendo en los próximos días. Contador ha recordado que hasta el 30 de noviembre se harán las sectoriales para su elección.

La rueda de prensa, que ha sido de carácter telemático, ha contado con la participación del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, quien ha reconocido la "dificultad del proceso" para llevar a cabo la renovación de los integrantes -necesaria tras la llegada a la Alcaldía del PP y Ciudadanos- debido a la crisis del coronavirus, y ha recordado que "los órganos de participación se tienen que renovar y no hay que buscar excusas".

Los procesos, ha continuado, se están llevando a cabo de carácter presencial y telemático o combinados. De Gracia ha reconocido que existe el "inconveniente de poner de acuerdo a muchas personas en un solo sistema de convocatoria", mientras que otras personas no tienen acceso telemático a las aplicaciones.

También ha detallado que los 15 distritos, solo es el de Santa Cruz el que no tiene candidatura, mientras que en 12 ellos hay una sola y en los dos restantes hay dos personas que han presentado su candidatura. "Queremos que el proceso se consolide para cuatro años de trabajo con el Ayuntamiento", ha subrayado.