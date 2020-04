El Reina Sofía mantiene la actividad de la Unidad de Oncología Radioterápica

La Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Reina Sofía mantiene prácticamente la misma actividad que antes de decretarse el estado de alarma y ha introducido una serie de medidas de prevención para evitar riesgos de contagio. Concretamente, esta unidad ha establecido consultas telefónicas para la mayoría de sus pacientes, evitando el desplazamiento en los casos en los que es posible.

Según han informado desde el Hospital, en cuanto a la actividad de las unidades de irradiación, ésta se mantiene prácticamente igual, en horario de mañana y tarde, siendo unos 150 los pacientes que reciben a diario su tratamiento de radioterapia en alguno de los cinco equipos que existen en el Hospital Provincial.

Para reducir el número de desplazamientos y garantizar una extrema limpieza entre cada una de las sesiones, la unidad ha concentrado al máximo la dosis en cada uno de los pacientes, dando la misma calidad en menos días y permitiendo también espaciar los tratamientos a lo largo del día. Así, los profesionales cuentan con más tiempo para incrementar las medidas de higiene.

Los pacientes oncológicos son considerados preferentes, por lo que el abordaje de las terapias y los tratamientos no es demorable en la mayoría de los casos y solo a un pequeño subgrupo de pacientes se les ha demorado la atención, ya que no conllevaba riesgo ni repercusión clínica para los mismos. "Hay que tener en cuenta que el tratamiento radioterápico, por lo general y por sí solo, no tiene un impacto inmunosupresor en el paciente al ser una técnica que se realiza con mucha precisión (y se administra en zonas muy localizadas), por lo que los especialistas en este campo mandan un mensaje de tranquilidad a la población que tenga que acudir a su servicio para recibir tratamiento", han explicado desde el Reina Sofía.

Prevención

Aunque hasta el momento este servicio no ha registrado ningún paciente con covid-19, se han puesto en marcha también una serie de medidas que permitan proteger a pacientes y profesionales y, por otro lado, que ayuden a detectar posibles casos de pacientes no diagnosticados aún. Concretamente, la unidad ha creado una consulta de triaje en la sala de espera que, con una breve entrevista y toma de temperatura del paciente identifica si esta persona es sospechosa de presentar la enfermedad covid-19 y se actúa en consecuencia (extremando medidas de seguridad y protegiendo a los pacientes y profesionales).

Todas estas medidas tienen como objetivo garantizar el mejor servicio posible a los pacientes y establecer pautas y procedimientos que reduzcan al máximo posible el riesgo de contagio. Además, el Hospital ha recordado que sigue manteniendo la atención urgente y preferente, como es el caso, ya que así lo está permitiendo la situación actual de pandemia.

Por todo ello, la dirección del centro ha agradecido el esfuerzo de servicios como Oncología Radioterápica "que están prestando una asistencia de calidad adaptando para ello su atención y organización a las indicaciones especiales que requiere el actual escenario".