El Reina Sofía lanza un mensaje de tranquilidad ante los casos de covid-19 detectados en un módulo de Digestivo

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha lanzado a través de sus redes sociales un mensaje de tranquilidad ante la detección de varios casos de covid-19 en uno de los módulos de hospitalización del área de Digestivo.

Según ha indicado el Hospital, la actividad asistencial en el módulo A de Digestivo se desarrolla "con normalidad", toda vez que se están extremando las medidas de precaución y de desinfección. Con ello, han insistido en ese mensaje de tranquilidad "a los pacientes y acompañantes que hayan ingresado en los últimos días" en el citado módulo.

El Reina Sofía ha confirmado que ya ha contactado con los posibles contactos estrechos los casos confirmados y los profesionales sanitarios "trabajan activamente en la identificación y gestión de nuevos posibles casos de covid-19".

También ha explicado que aquellas personas que hayan estado ingresadas en este módulo y no hayan sido avisadas no tienen de que preocuparse ya que es debido a que "no han mantenido un contacto estrecho con estos casos confirmados". Estas personas, han recordado desde el complejo hospitalario, deben mantener las medidas preventivas al igual que el resto de la población. Con ello, han añadido que ante síntomas sospechosos, deben contactar con Salud Responde.

Las alarmas en esta parte del Hospital saltaron cuando la semana pasada se confirmó un positivo entre el personal de Enfermería. Más tarde, se han confirmado, al menos, otros tres casos entre pacientes ingresados en el módulo.