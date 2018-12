Reabren el caso de Soledad Donoso para analizar ADN de un jersey y un mechero perdidos

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha acordado reabrir el caso de Soledad Donoso, cuyo cadáver apareció en la capital en 1992 junto al río Guadalquivir tras ser asesinada, para analizar el ADN de un jersey de punto gris de la joven y un mechero de color rojo, el cual se había perdido durante el proceso.

Fuentes de la familia han explicado que esta decisión de la Audiencia responde a una petición que hicieron en la que reclamaban que se le hicieran pruebas de ADN a estos dos objetos que, aunque fueron reconocidos por la familia como pertenencias de la joven, no se les practicó análisis alguno en su momento.

Según han relatado, cuando solicitaron la reapertura del caso en 2012, antes de que cumplieran 20 años –periodo tras el cual prescriben los delitos–, pidieron que se hiciera pruebas sobre el mechero y el jersey, a los cuales no se les habían practicado porque no estaban contempladas. En este punto, se extraviaron parte de las pertenencias de la joven y el juzgado contestó que "el mechero no estaba", por lo que no se practicaron las pruebas.

En septiembre de este año, los restos de Soledad recibieron sepultura, tras llevar exhumados desde 2012. El juzgado planteó entonces la entrega de las pertenencias de la joven a la familia, a lo que la familia respondió que no quería tenerlas, puesto que el caso estaba cerrado y el posible delito cometido ya habría prescrito.

"Nuestra sorpresa fue que al recibir la resolución del juzgado de las pruebas decía que estaba el mechero. Se solicitó a la Audiencia las pruebas, tanto en el jersey que no se le había practicado, como el mechero que ahora sí estaba", han relatado.