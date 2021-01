La realidad virtual llega al teatro de Córdoba

Las artes escénicas son, desde el inicio de la pandemia hace casi un año, de los sectores más golpeados por la situación sanitaria, social y económica derivada del coronavirus. Aunque experimentaron cierto respiro cuando comenzaron a abrir los teatros en Córdoba, la reducción de aforo, las restricciones de movilidad y el riesgo que supone la concentración de público en espacios reducidos ha mermado y casi acabado con la asistencia de los espectadores a este tipo de espectáculos. Mientras tanto, los actores y demás trabajadores del teatro mantienen los telones cerrados.

Pero mientras la oscuridad de las salas prevalece, siempre habrá alguien buscando la forma de encender una luz. Y es que la pandemia ha traído consigo también una aceleración en la migración al plano digital. Nadie ha podido escapar, desde la música hasta los pequeños comercios han tenido que buscarse un hueco en internet para mantenerse a flote. De hecho, en septiembre el sector cultural en Córdoba manifestó en las calles para exigir que se les tomara en cuenta con medidas de sustento y ayudas hasta que el sector pudiera volver a trabajar al 100%.

Es por esto que, con el objetivo de ayudar al sector surge el primer festival que acerca la realidad virtual al teatro cordobés de la mano de la empresa Creaciones Inmersivas y su aplicación de reproducción de vídeo Fila 360, que aglutina conciertos y espectáculos en línea. Esta vez, la idea es brindar un espacio también al teatro, un sector que está en un estado “muy precario”. Así lo ha definido una de las manos detrás de la propuesta, Julio Merino, que junto a Antonio Posadas y Susana Aguilar dan vida a la compañía desde el año 2015. La idea ahora es poder registrar en 360 grados un total de 20 obras de teatro de compañías andaluzas que serán seleccionadas tras pasar unos primeros filtros para poder participar en el festival.

Hasta el día de hoy la compañía, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía en este proyecto, ha recibido un total de nueve propuestas que llegan desde Benalmádena, Huelva, Jaén, Herrera, Cádiz y Córdoba. El primer Festival de Teatro Virtual FILA 360 recibirá propuestas hasta el 10 de febrero y se podrán visualizar desde marzo y durante todo el año.

El trabajo será duro. El equipo de Creaciones Inmersivas deberá registrar cada obra de teatro en vídeo y no cualquier vídeo, sino un formato que transportará al espectador hasta las butacas y las tablas de cualquier teatro emulando ese mundo físico en un entorno digital con la grabación de los momentos en todos los ángulos posibles. “El espectador podrá vivir el teatro desde puntos de vista exclusivos en primerísima fila e incluso desde el mismo escenario junto a los actores”, aseguran.

La aplicación nació con el objetivo de eliminar las barreras o problemas de asistir a espectáculos como conciertos: la falta de tiempo, el dinero, no tener acompañantes, un horario que no conviene o incluso para las personas con movilidad reducida. Sin embargo, Merino explica que aunque la idea no surgió durante el confinamiento, la aplicación ha cobrado un sentido mucho más amplio desde marzo del año pasado.

La empresa cordobesa se especializa en ese formato y ya tienen disponibles en la aplicación tres obras de microteatro de la compañía cordobesa Zero con Tres que pueden servir al espectador de abreboca a lo que será visualmente el festival. Todo se puede ver desde dispositivos móviles, televisión digital u ordenadores.El precio de la entrada virtual será de seis euros para la visualización de una obra y se podrá comprar un pack especial por 89 euros para poder visualizar el cartel completo del festival.

Además, las tres obras de teatro que obtengan más espectadores serán premiadas con 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente.