El Ratoncito Pérez llega al Reina Sofía

En el Hospital Reina Sofía han hecho una pequeña reforma que no ha necesitado de grandes obras ni de liosos trámites administrativos. Se ha ejecutado en las plantas segunda, tercera y quinta de la Unidad de Pediatría y los albañiles no han sido otros que los integrantes de Actividades Motivacionales.

La capataza de esta reforma ha sido Ana Calvo, responsable de este área, quien explica a el Día que el objetivo de esta iniciativa es que los niños ingresados en el hospital se sientan como en casa.

Que los niños estén ingresados en el centro no quiere decir, ni mucho menos, que no se les caigan los dientes. Por esto, y para que el Ratoncito Pérez no se pierda en su camino de reparto de deseos, el hospital ha colocado una pequeña puerta en cada una de las habitaciones de Pediatría, de manera que el roedor tenga fácil acceso.

Para ello, la propia Calvo ha diseñado unas puertas especiales en las que luce un Ratoncito Pérez propio del Reina Sofía (con bata incluida). Cuando alguno de los niños pierde uno de sus dientes, este roedor sanitario los recoge y los sustituye por un regalo y un diploma. Se trata, al fin y al cabo, y como comenta Calvo, de que los niños “no sientan que están en un hospital”.

El Ratón Pérez del Reina Sofía va camino, además, de convertirse en un personaje famoso, ya que desde la Unidad de Actividades Motivacionales están ya realizando merchandising para repartir con la cara del roedor en llaveros y chapas.

El Hada de los Deseos

Pero Pérez no es el único visitante en estas plantas de hospitalización. Hasta el Reina Sofía también ha llegado en estos días el Hada de los Deseos, un pequeño ser que recoge aquello que más desean estos niños e intenta, por todos los medios, que se hagan realidad.

🏥🧚 ¡El hada de los deseos ya ha recibido las primeras ilusiones de niños hospitalizados en el @HUReinaSofia! Poco a poco este personaje hará realidad los sueños de los más pequeños para provocar una gran sonrisa en sus rostros 👧👦 #Humanización #ActividadesInfantiles #Detalles pic.twitter.com/3HjIo301Cc — Hospital Universitario Reina Sofía (@HUReinaSofia) August 26, 2019

Para ello, la unidad dirigida por Calvo ha instalado un buzón en el que los menores depositan sus deseos para que el Hada tenga fácil acceso a los mismos. Según la responsable de esta unidad, ya se han registrado unos cuantos, algunos de ellos materiales y otros no tanto. El Hada de los Deseos ya va camino de cumplir algunos de los que le han llegado, como el de Valeria, que pide “que aparezca Ladybug en mi habitación 357” o el de Carolina: “que me ponga buena”. Seguro que se cumplen.