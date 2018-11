El puerto de Cádiz reclama un lobby andaluz para reivindicar inversiones para el Corredor Central ferroviario

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, pasó ayer por Córdoba urgiendo a la creación de un lobby público-privado para reivindicar la red central ferroviaria a la Administración, porque “vamos ya con retraso”, dijo. Tras la presentación a los agentes socioeconómicos de las posibilidades de desarrollo y expansión exportadora que tienen las empresas de la ciudad de invertir en la zona portuaria gaditana y a preguntas del director de el Día, Juan Ruz, Blanco insistió en que “en Andalucía, en el Sur, estamos perdiendo la batalla de la logística, de la conectividad, porque el transporte fundamental para el tráfico de mercancías en el futuro es el ferrocarril”, defendió.

“El puerto de Cádiz juega un papel fundamental cuando hablamos de logística en Córdoba”, apuntó la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, encargada de presentar a Blanco en el desayuno-coloquio del Foro Joly, una logística para la que la regidora ya ha insistido en que es necesaria la potenciación del Corredor Central. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cádiz recordó que el Corredor Mediterráneo tiene dos ejes, el litoral y el central; y el corredor Atlántico tiene un sólo eje. “En ese Corredor Central, Córdoba es la madre del cordero. Creo que estamos perdiendo esa batalla por razones políticas y también por razones económicas o de lobbys; en el Levante han conseguido aglutinar un lobby empresarial de firmas potentes, un lobby que está peleando por las inversiones públicas en el Corredor del Litoral.

Blanco destacó que eso ha supuesto “3.500 millones en los últimos cinco años en la otra parte y apenas 60, en esta”. “Siempre que hablamos del eje del Corredor Central hablamos del eje Algeciras-Bobadilla, que es fundamental, porque es el puerto más importante del país, y no tiene conexión ferroviaria, lo cual es un disparate. Pero es que no hay que pensar sólo en Algeciras-Bobadilla, es que después de Algeciras-Bodadilla sigue el ferrocarril”, puntualizó. Añadió que “ese ferrocarril” necesita modernización, entre otras cosas, necesita inversiones que no se han venido produciendo”, puntualizó. “No solamente la política, sino que es necesario fortalecer el lobby empresarial andaluz para reivindicar ese Corredor Central, un lobby que tenga también el apoyo social”, dijo.

"Blanco exige una ley estatal que evite que los puertos pequeños y medianos languidezcan"

El presidente de la Autoridad Portuaria gaditana viajó a Córdoba acompañado por el presidente de Cádiz-Port, Rafael Fernández, y por el presidente de la Asociación de Empresas Marítimas de Cádiz (Apemar), Bernardino Copano. El primero de ellos habló de que Cádiz-Port es una asociación de empresarios de la Bahía de Cádiz que promueve y ayuda a la Autoridad Portuaria “a seguir trabajando y promocionado nuestro puerto”. “Cada vez Cádiz va creciendo más y vamos teniendo instalaciones nuevas y sólo quisiera alentar a todos aquellos que están interesados en mover cualquier tipo de mercancía y de trabajar con profesionalidad, que vengan a Cádiz y pregunten, allí gozamos de mucha infraestructura”, añadió.

Mientras que el segundo destacó que “uno de los sectores en el que puede colaborar Córdoba con el puerto de Cádiz es en el agroalimentario. Tenemos un puerto que puede recibir todo tipo de graneles, donde están invirtiendo muchísimas empresas graneleras en nuevas instalaciones de almacenaje, unido todo ello a nuevas conexiones ferroviarias. No tenéis que venir, sólo tenéis que llamar para que nosotros vengamos”, apuntó Copado.

Después de la intervención de ambos, Blanco defendió que la legislación, “y sobre todo la estrategia de las políticas portuarias” conducen a que los puertos grandes “sean cada vez más grandes y los pequeños y medianos iremos languideciendo si no hay correcciones de esa estrategia portuaria”. Puso como ejemplo que “la legislación portuaria nos prohíbe bajar las tasas si no alcanzamos un nivel de rentabilidad, porque los puertos no reciben ayudas del exterior y tienen que autofinanciarse. Los puertos grandes tienen lo que llamamos tráfico cautivo, al que gravan con tasas altas y sacan recursos para subvencionar otros tráficos, en competencia desleal y desequilibrada”. Y sostuvo que “la solución” pasa por que haya una política portuaria de Estado, de especialización en determinados tráficos , “que no peleen todos por todo”.

“Y cuando hablamos de languidecer no sólo estamos hablando del puerto, estamos hablando del territorio, sobre todo de la gente que lo habita. Si le quitas al territorio y a la gente que lo habita el primer agente económico y que crea empleo, estás matando al territorio y marginando a esa población que lo habita”, puntualizó. Blanco insistió en que tiene que haber una política portuaria orientada a tener “una logística eficiente, competitiva, barata, sostenible..., pero además que permita el desarrollo de los territorios y la generación de una actividad económica de esos territorios en los que se asientan”.

"Blanco destaca la gran posibilidad que tiene Córdoba como nudo logístico de Andalucía"

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz insistió en que “venimos a Córdoba a vender nuestro puerto porque creo que al puerto le interesa presentarse en Córdoba y a Córdoba le puede interesa el puerto de la Bahía de Cádiz”. Blanco recordó que Córdoba, según los datos de Extenda, exporta por valor de 2.500 millones de euros e importa en torno a los 900 millones de euros y esto significa que tiene un mercado de importación y exportación muy importante. “Entendemos que Córdoba es y puede ser el centro logístico de todo lo que es el Valle del Guadalquivir. Córdoba tiene un papel fundamental como nodo logístico en el conjunto de Andalucía”, defendió.

Blanco hizo una radiografía de la bahía portuaria de Cádiz y destacó las oportunidades empresariales que dicha bahía portuaria ofrece a la sociedad cordobesa. “Cádiz está en el centro del eje este-oeste, por tanto conexiona América con todo lo que es el Oriente, y en centro también del eje todavía más débil norte-sur, con la conexión Europa-África”, puntualizó. “La posición estratégica siempre es muy importante en temas de logística y desde Cádiz se puede exportar o importar cualquier tipo de mercancía a cualquier parte al resto del mundo y además tenemos buenas comunicaciones terrestres por carretera, autopista y ferrocarril. Además, tenemos a 20 minutos el aeropuerto internacional de Jerez y estamos en el entorno del de Sevilla y del de Córdoba, entre otros”.

Blanco precisó que la zona portuaria gaditana “no es sólo de Cádiz”. “Se trata de un puerto que tiene cinco dársenas en tres municipios, el de Cádiz, el de Puerto Real y e El Puerto de Santa María”. Para añadir que en El Puerto de Santa María además de la dársena comercial “está Puerto Sherry, que es un puerto deportivo de referencia a nivel nacional e internacional”. También relató que en el puerto de Cádiz han apostado por la diversificación del tráfico. “Es decir, no renunciamos a ningún tipo de tráfico, procurando especializar las dársenas. Así, en la dársena de Cádiz tenemos los cruceros, contenedores, pesca, el tráfico ro-ro, fundamentalmente con Canarias, y el tráfico de catamaranes y de pasajeros dentro de la bahía con conexiones con El Puerto de Santa María y Rota”, detalló.

También en Cádiz está ubicada la Zona Franca, “en la que operamos fundamentalmente con graneles sólidos y también los líquidos”. Blanco detalló que en Cabezuela, en Puerto Real, al otro lado de la bahía, “tenemos la construcción naval, además de una gran terminal de graneles”. En Cabezuela también se embarcan las piezas de airbus y también se fabrican algunas de ellas, según destacó. Y en El Puerto de Santa María “tenemos pesca, acuicultura y naútico-deportivo”.

También detalló algunas cifras de la bahía gaditana reseñando que tiene 4,2 millones de metros cuadrados de dominio público portuario; 264 empresas que operan en el puerto; cuatro millones de toneladas de mercancía de tráfico total; 16.000 toneladas de pescada fresca, “lo que lo convierte en el primer puerto andaluz en pesca y el cuarto español”; 325 escalas de crucero este año y 400.000 pasajeros, “que con los tripulantes estamos hablando de una población superior al medio millón de personas que llegan a Cádiz a través de los cruceros”, destacó.

En este punto destacó la posibilidades turísticas que abre Cádiz para una ciudad como Córdoba, que se mejorarían aún más “si tuviéramos el AVE” para el transporte de turistas. “El puerto ha movido 7,5 millones de euros de inversión propia en 2017 y la iniciativa privada ha invertido cerca de seis millones”, añadió. En el caso de Cabezuela, hay 160.000 metros cuadrados de naves con capacidad para operar tres millones de toneladas al año y 135.000 metros cúbicos de tanques para almacén de graneles. El puerto de Cádiz a nivel nacional está en cuatro puesto; en escala de crucero, en quinto lugar; en trafico ro-ro, el noveno; y en graneles sólidos y líquidos, “algo más retrasados”.