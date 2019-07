El PSOE impulsará una ley para la prevención del juego en Andalucía

La portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez, ha anunciado este domingo en Córdoba que su partido registrará esta semana en el Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley sobre prevención de juego patológico y protección de menores. La socialista ha lamentado que diversos informes indican que el inicio del juego se sitúa a los 19 años, mientras que el 50% de las personas con ludopatías reconocen que comenzaron antes de los 18 años. Al respecto, ha afeado que cada vez son más los espacios de apuestas que proliferan cerca de centros educativos o en zonas juveniles, lo que propicia que “los chicos entren impunemente”.

Igualmente, ha comentado que el 14% de los menores de entre 14 y 18 años han reconocido haber jugado “a pesar de estar prohibido”, mientras que el seis por ciento lo ha hecho con dinero a través de internet. “En Andalucía hay 845 establecimientos de este tipo, pero estamos convenidos de que es un problema oculto sin respuesta de la administraciones porque muchas ponen diagnóstico pero pocas antídotos”, criticó.

Respecto a los puntos, Pérez ha explicado que la Proposición del Ley contempla el incremento del control de acceso a los menores a las casas de apuestas y de las sanciones de grave a muy graves a empresas que admitan que entren. Además, se prohibirá el juego y la entrada de menores acompañados por un adulto, aunque sea su progenitor. Esta medida se extiende a personas con discapacidad o a aquellas personas que tiene mermadas su voluntad por una cuestión de alcohol o drogas.

Asimismo, los socialistas ven necesario la creación de una estrategia andaluza para la prevención de la ludopatía con campañas en escuelas y con actuaciones en el ámbito deportivo utilizando para ello a los clubes y a los jugadores.

Sobre las casas en sí, han sugerido que para limitar su acceso no se puedan autorizar ninguna casa a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, así como que no haya una distancia inferior a 250 metros entre distintas casas para evitar el “efecto llamada” de la población sensible, en alusión a los jóvenes.

Desde el PSOE también pedirán que se mejoren las pasarelas de validación de las páginas online para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad. En este sentido, han reclamado una acción inspectora concreta permanente por parte de la Junta para que se vigile estas casas y el acceso de menores. Así, han propuesto que toda la recaudación de las sanciones sea para prevenir el juego patológico. Asimismo, han pedido la modificación de la ley de radio televisión andaluza para blindar por ley que “no pueda tener publicidad ni directa ni indirecta de casas de apuestas”.