El PSOE de Córdoba exige que se convoquen ya las comisiones comprometidas sobre la base logística del Ejército

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que convoque ya las dos comisiones -una de carácter político y otro con un perfil más técnico- sobre el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra. El Grupo Municipal Socialista ha recordado que el alcalde se comprometió a crearlas y convocarlas tras conseguir la adjudicación por parte del Ministerio de Defensa y, hasta ahora, "no se ha dado ningún paso más", ha criticado.

Ambrosio ha recordado que el pasado 4 de febrero, el Ministerio de Defensa confirmó que Córdoba sería la sede para la base logística del ejército de Tierra, un proyecto que prevé la creación de miles de puestos de trabajo.

La portavoz socialista ha subrayado que, tal y como se expresó entonces, por parte de los socialistas, "no faltará apoyo para que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para que este proyecto de ciudad sea el revulsivo y la palanca de actividad económica que se necesita en Córdoba", si bien, por este mismo motivo "no se puede consentir que se use la base logística en el teatro en el que han convertido la negociación de los presupuestos".

Para Ambrosio, resulta "lamentable" presenciar cómo el alcalde utiliza "este proyecto de ciudad que ha concedido el Gobierno de España como arma arrojadiza contra la oposición, incluida la ultraderecha de Vox, para tapar su incapacidad a la hora de sacar adelante la gestión de la ciudad y su mejor herramienta, como es el presupuesto, que debería estar en carga hace ya casi tres meses", ha añadido.

Desde que se supo que Córdoba albergará esta sede, "no se ha convocado ningún órgano para abordar el futuro de este proyecto con la transparencia y el rigor que merece el asunto pero, en cambio, nos hemos encontrado sorpresas como los 25 millones de euros en las cuentas municipales o el debate sobre las diferentes ubicaciones en la prensa", ha recordado.

"La base logística es una gran oportunidad para la ciudad, nació como un proyecto de ciudad, fruto del acuerdo y por tanto debe salvarse por todo lo alto y permanecer fuera de la contienda política y, mucho más, de los dimes y diretes sobre las cuentas municipales que siguen sin aprobarse", ha concluido Ambrosio.