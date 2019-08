Docentes de la educación pública piden que la concertada asuma parte del cierre de aulas

Docentes de Infantil y Primaria se han manifestado en contra de la gestión de la educación pública en la provincia y en Andalucía, especialmente contra el cierre de aulas y el número de interinos que se quedan en paro. Se trata de una situación que los sindicatos del sector y los padres vienen reclamando en los últimos meses ante la continua pérdida de unidades.

El representante de la Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía (Ustea), Antonio Bujalance, ha aclarado que "el descenso de la natalidad es un hecho, pero lo está asumiendo la pública", por lo que ha valorado que "la concertada tiene que asumir una parte del descenso, que ahora lo hace la pública".

Bujalance ha recalcado que "estamos destinando dinero público a mantener proyectos privados", que además no cubren todas las zonas porque ha matizado que "la concertada no llega al ámbito rural, queda excluido porque no se hace negocio". Así, ha denunciado que mientras los colegios concertados crecen, "desde 2011 se han cerrado 1.500 aulas" en Andalucía, 150 de ellas en Córdoba.

Interinos al paro

Respecto a la situación de los funcionarios interinos, ha apuntado que "hemos observado que alrededor de 600 funcionarios han sido desplazados de su centro por falta de horarios, por lo tanto hay 600 interinos van a ser mandados al paro".

Otra de las docentes presentes en la manifestación, María Esther Torres, ha denunciado que "con las excusa de la natalidad desciende han reducido el número de aulas". Torres ha manifestado que "llevo nueve años en la pública y, tras sucesivos años aprobando oposiciones con notas altas, muchos compañeros no conseguimos plaza".

La docente ha señalado también que "esto debe ser una preocupación de todos, los alumnos merecen una educación de calidad, es nuestro futuro". Además, ha recordado que "en la privada, si concatenas tres contratos seguidos se hacen fijo, pero a nosotros nos echan como a perros", a pesar de los años acumulados de experiencia, "y no tenemos derecho a indemnización ni derecho a nada", ha añadido.

Por su parte, la maestra de educación especial Carolina Paez ha afirmado que "es increíble que nos hayan dejado sin plaza cuando lo que se pide es que haya más ratio de profesionales". Sin embargo, ha matizado que "no se está realizando la atención a la diversidad, estamos itinerantes en varios colegios".

Respecto a los centros concertados, ha apuntado que "tenemos conocimiento de que se están suprimiendo líneas en la pública y se están añadiendo en la concertada", por lo que ha denunciado que "el descenso de la natalidad es un hecho pero la ratio en las aulas es superior, de unos ".

Los asistentes a la manifestación han portado carteles en contra de la gestión de la educación, con lemas como "Con la educación no se juega" o "Escuela pública de todos para todos". Además, en algunos se pedía la dimisión del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, e incluso han entonado el cántico "Imbroda, inepto, vete al baloncesto".