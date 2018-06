El 56% del profesorado ve insuficiente el apoyo de Educación a su trabajo

El 56,6% del profesorado ve insuficiente el reconocimiento de su labor docente por parte de la Administración educativa. Éste es uno de los resultados de la encuesta elaborada por el área de Educación de CSIF con motivo de la finalización del actual curso escolar. Ante estos datos, la responsable de Educación del sindicato, Elena García, exigió ayer que desde la Junta haya "una valoración del profesorado más allá de los discursos" e incidió en la necesidad de que se desarrolle la normativa de la figura del profesor "como autoridad pública". Otra de las medidas que consideró necesarias desarrollar fue la de carrera profesional y que en el caso de que se registren agresiones en las aulas y el docente sea la víctima "la Administración educativa ejerza de acusación particular".

La encuesta también pone de manifiesto que el 95% del profesorado tilda de "excesivo" el tiempo que dedica a tareas burocráticas y que un 52,3% la califica de "intensa". Esa carga burocrática, según indicó García, va desde la cumplimentación de informes individuales y de actas, la elaboración de memorias de evaluación, a la introducción de datos en el sistema Séneca o labores como la apertura de los centros por falta de porteros". La responsable del sector de Educación de CSIF incidió en que este trabajo que tienen que desarrollar los docentes supone "un lastre".

El estudio, en el que han participado 400 profesores de Córdoba, también desvela la falta de recursos humanos en los centros educativos. Así, más del 54% asegura que la dotación de persona en el área de administración y servicios en los centros es inadecuada, mientras que un 12% asegura que en sus centros no cuentan con este personal.

En relación a los equipos informáticos, casi un 85% de los docentes preguntados cree que el estado de sus dispositivos en el centro es regular o malo y más de un 64% considera que la calidad de la conexión a internet de su colegio es mala o regular. Por último, un 57% se queja de que la oferta de vacantes en el Concurso General de Traslados fue insuficiente y cerca de un 24% la califica de muy deficiente.

La pérdida de unidades -CSIF las ha cifrado en más de 115 en Infantil y más de un centenar en Primaria en el último lustro- es otra de las cuestiones recogidas en la citada encuesta. Al respecto, las respuestas recogidas por el sindicato refrendan esta merma, ya que el 51% de los docentes consultados asegura que en sus centros se han perdido unidades en los últimos años, algo que para un 41% ha supuesto la reducción de la plantilla y un aumento de las ratios. Ante estos datos, García planteó que uno de los retos que tiene que afrontar Educación es la puesta en marcha de "un plan de choque con más recursos personales, tanto docentes como en el área de administración y servicios", además de la reducción de las tareas burocráticas, la disminución del número de alumnos por aula y "la cobertura inmediata de las sustituciones".

Otro de los retos que expuso fue que "la Administración esté a la altura de las circunstancias, sea eficiente a la hora de planificar sus actuaciones y apueste por la transparencia en lugar del oscurantismo como ocurre en la actualidad". Al respecto, lamentó que desde la Delegación de Educación "no se faciliten datos". Es más, avanzó que no descartar emprender acciones legajes cuando "no tengamos los datos" que piden. A su juicio, "también es necesario que se empodere al profesorado, piedra angular del sistema educativo".

En su intervención, la responsable del área de Educación del CSIF ahondó en la necesidad de profesorado de la que adolece Córdoba y estimó que se necesitan 1.500 profesores "como mínimo". También hizo referencia a que en el sector de la Educación Especial "los recursos son insuficientes".