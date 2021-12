El presidente del PP de Córdoba da positivo en covid-19 y presenta síntomas leves

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado este lunes que es positivo en coronavirus después de que este domingo empezó a "sentirse mal", de manera que está "en casa aislado con síntomas leves, esperando la PCR".

Así lo ha destacado el también parlamentario regional en las redes sociales, al tiempo que ha comentado que "gracias a las vacunas" no le ha golpeado "fuerte". "Nos vemos pronto, mientras tanto responsabilidad, precaución y usa la mascarilla", ha recomendado Molina, quien ha deseado "Feliz Navidad a todos".

Cabe recordar que Adolfo Molina presidió el sábado el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba, con la presencia del coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo; el coordinador de Sanidad del PP de Andalucía y consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, y el alcalde de la capital, José María Bellido, entre otros asistentes.

Me ha tocado, soy positivo en CovidAyer empecé a sentirme mal, estoy en casa aislado con síntomas leves esperando la PCRGracias a las vacunas no me ha golpeado fuerteNos vemos pronto, mientras tanto responsabilidad, precaución y usa la mascarilla🎄Feliz Navidad a todos! pic.twitter.com/81uYrqetUf