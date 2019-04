¿Cómo preparar la piel para las primeras exposiciones al sol?

Llega la primavera, suben las temperaturas y llegan las ganas de tomar el sol para lucir moreno en el Mayo Festivo y el verano. Sin embargo, hay que extremar los cuidados durante las primeras exposiciones con el fin de “ir creando una protección natural en nuestra piel frente a la radiación ultravioleta”, según indica la dermatóloga del Hospital Quirónsalud Córdoba Carmen Alcántara.

La especialista destaca que ningún protector solar ofrece protección total, ya que no anulan la radiación por completo. Por ello, señala que no se debe permanecer mucho rato al sol aunque se use un producto de factor de protección solar (FPS) alto, que “debe aplicarse en cantidad generosa y de manera uniforme sobre toda la piel media hora antes de la exposición al sol y repetir su aplicación cada dos horas y después de transpirar o bañarse”.

En este sentido, Alcántara afirma que, sobre todo al inicio de las exposiciones solares, es importante emplear fotoprotección muy alta y de amplio espectro, “siendo ideales los fotoprotectores que combinan filtros frente a radiación UVB, UVA, infrarrojos y luz visible, causantes de las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro de la piel y el cáncer cutáneo”.

La protección debe aplicarse de forma generosa cada dos horas

La protección de los labios se debe hacer con lápices o barras fotoprotectoras específicas y deben desecharse todos los productos abiertos desde el año anterior. Además, para preparar la piel “no son aconsejables las sesiones de rayos UVA”, indicado la doctora Alcántara, aunque sí son recomendables los “nutricosméticos” o “fotoprotectores orales” que contienen vitaminas C, E, D, antioxidantes y carotenos.

Estos protectores orales defienden la piel frente al daño solar, refuerzan su contenido de antioxidantes, previenen su envejecimiento prematuro y protegen también los ojos del daño solar, reduciendo la posibilidad de degeneración macular asociada a la edad. No obstante, “nunca sustituyen a los fotoprotectores tópicos, sino que los suplementan”.

Además, es fundamental prestar especial atención a las pieles más susceptibles, como son la de los niños, ancianos y embarazadas.

Tras la exposición al sol es necesario hidratar la piel tanto por dentro como por fuera: es aconsejable beber agua y zumos de frutas naturales en gran cantidad y aplicar crema hidratante, tanto en la cara como en el cuerpo.

La especialista insiste en que el protector solar debe utilizarse también en días nublados, ya que las radiaciones UV atraviesan las nubes y se reflejan en el agua, la arena, la hierba y la nieve. Una medida importante es evitar la exposición solar en las horas centrales del día (de 12:00 a 16:00), así como usar ropa adecuada, gafas de sol, sombreros y gorras.