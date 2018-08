Los precios bajan un 1,2% por las rebajas en el vestido y el calzado

Los precios han bajado en Córdoba un 1,2% en julio debido, sobre todo, al efecto de las rebajas en el vestido y el calzado. Respecto al pasado año, se ha producido una subida del 2,2%.

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, señaló ayer que "los precios en la provincia son un reflejo de la situación de precariedad laboral que viven los cordobeses, que siguen sin recuperar capacidad de consumo porque el poco empleo que se genera es de mala calidad, con salarios muy por debajo de las necesidades reales de las familias".

CCOO asevera que el IPC es un reflejo de la precariedad laboral que hay en la provincia

Merino asegura que los altibajos mensuales del IPC en Córdoba "solo muestran la excesiva dependencia de la economía cordobesa de sectores muy estacionales". De hecho, la bajada de precios de julio se debe al inicio de las rebajas de verano en vestido y calzado (un 13,8% menos). Por ello, asevera que "si no se ponen medidas para incentivar sectores más estables, que generan un empleo de más calidad, la economía cordobesa no tendrá pulmón para crecer y generar riqueza".

A esto se une, añade, el creciente empobrecimiento energético que soportan las familias con continuas subidas de la electricidad, el gas y otros combustibles. "Si los salarios no suben y bienes de consumo básicos como las energías no dejan de aumentar de precio, el resultado es obvio: las familias son más pobres, y si son más pobres consumen menos, y así la economía local no puede sobrevivir", insistió el responsable sindical.

Por ello, CCOO volvió a exigir a los empresarios "un ejercicio de madurez y responsabilidad para que los beneficios que empiezan a obtener se trasladen también a los trabajadores por medio de una subida salarial suficiente y justa que les permita acometer gastos, no sólo básicos, sino también a medio y largo plazo".