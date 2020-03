Montesinos sostiene que España necesita al PP "en las calles para defender el interés general"

El vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que España "nos necesita en las plazas y en las calles, defendiendo el interés general".

En la intervención con la que ha clausurado la Intermunicipal del PP de Córdoba, ha señalado que es preciso que los populares expliquen "a nuestros vecinos que, más pronto que tarde, el Gobierno de Sánchez será un mal sueño y que tenemos el mejor proyecto de presente y de futuro para España".

Para Montesinos, cuando el Gobierno de España cumple "apenas dos meses" su unidad "ha saltado por los aires" y "hasta se filtran las deliberaciones del Consejo de Ministros".

Entiende que el Ejecutivo "está partido en dos, está la facción del PSOE y la de Unidas Podemos" y que "el problema es que mientras el Gobierno está a la gresca, mientras está en el ‘y tú más’, mientras que los ministros están en las descalificaciones, no está en lo importante, en centrarse en las preocupaciones reales de los españoles".

Por ello, ha pedido que se centre y que “coja la mano tendida del PP para hablar de lo que les preocupa a los españoles; ya basta de un Gobierno fraccionado y dividido, necesitamos estar a lo importante y Pedro Sánchez sabe que si quiere hablar de Presupuestos Generales del Estado, que deje a los independentistas y ahí estará el PP".

No obstante, ha expresado su opinión de que "el problema es que Pedro Sánchez está muy contento con los independentistas y radicales".

Ha destacado que España tiene la oportunidad de "comparar dos modelos de gobierno", el de Pedro Sánchez y el que preside en la Junta de Andalucía el popular Juanma Moreno.

En relación a la reclamación judicial que la Junta Andalucía sobre la no devolución del IVA de 2017, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha dicho que "son nuestros, no del Gobierno de Juanma Moreno, sino de todos los andaluces, porque los han pagado todos los andaluces y los han sudado los andaluces", por lo que "esto de que se los quede el señor Pedro Sánchez para pagar su juerga política con los independentistas, no".

También ha calificado de "seria amenaza encima de la mesa" la posibilidad que atribuyó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que se obligue a las comunidades autónomas a cobrar el Impuesto de Sucesiones, bonificado en gran parte en Andalucía, a lo que se opondrá el PP, según ha dicho, en todas aquellos territorios donde ha aplicado esta medida