El PP promete reformar Ollerías y hacer un parking subterráneo en Colón

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, ha defendido entre sus propuestas en caso de ser alcalde una reforma integral de la avenida de las Ollerías, con más espacio para los vecinos y circulación normal, la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Colón y la colocación de nuevo del busto de Guerrita, en la confluencia de Molinos Alta con acera de Guerrita, entre otras.

Acompañado por el concejal popular Juan Miguel Moreno Calderón, Bellido ha insistido en “el sectarismo de un gobierno absolutamente inútil para la ciudad”, porque “no ha hecho nada en esta zona y está peor”, después de que “han secuestrado uno de sus símbolos, que era Guerrita”, dado que “antes de la obra del carril bici había un busto del Califa del toreo que ha desaparecido”.

Según ha indicado, “en el marco de la obra de la Junta para hacer el carril bici, que es lo único que se ha hecho, desmontaron el busto y en el mes de octubre el PP pidió que se repusiera porque ya estaba la obra culminada”, si bien “en el mes de enero dicen que ha desaparecido”, y ante ello, “no hay ninguna explicación del gobierno local”, ha censurado, para agregar que “ese busto se repondrá” si es alcalde y quiere “explicaciones inmediatas” del equipo de gobierno.

Asimismo, ha apoyado la reforma integral de la avenida de las Ollerías, “no la chapuza que se ha hecho simplemente de poner el carril bici”, al tiempo que está “convencido de que en los próximos días con el nuevo gobierno de la Junta pronto estará inaugurada la ronda de Marrubial”, de manera que ha apostillado que “ha tenido que llegar un nuevo gobierno para que se abra”.

No obstante, ha apuntado que “ahora hay que completar esa actuación con una reforma integral de la avenida de las Ollerías, porque en estos cuatro años no se ha hecho absolutamente nada, ni un estudio”. Frente a ello, el PP quiere que sea “una avenida más amable, mejor para los vecinos, con zonas verdes, acerados más amplios y una circulación normal”, a la vez que ha subrayado que no es partidario del “cerrojazo al centro que querían dar con el corte de tráfico” en esta vía y Ronda de los Tejares.

También, ha señalado que para facilitar el acceso al centro “se retomará un proyecto que han abandonado en estos años y recogido en el plan de aparcamientos de Vimcorsa, como es el aparcamiento en Colón”, que sería en la zona donde están las paradas de autobuses. Igualmente, ha enfatizado que “se va a abandonar el sectarismo y va a haber un gobierno para todos”, tras “la política sectaria de la alcaldesa y el gobierno con los nombres de las calles”.